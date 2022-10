Bakının Baş Planı layihəsi beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sifarişi ilə hazırlanmış Bakının Baş Planı Beynəlxalq Şəhər və Regional Planlaşdırma Cəmiyyətinin (ISOCARP - The International Society of City and Regional Planners) “Mükəmməliyə görə” mükafatına layiq görülüb.

