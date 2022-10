Bakı metrosu qatarlararası intervalın çox olması iddialarına cavab verib

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov" və "28 May" stansiyaları arasında qatarlar 2 dəqiqə, "28 May" və "İçərişəhər", eləcə də "28 May" və "Dərnəgül" stansiyaları arasında isə 4 dəqiqə intervalla hərəkət edir.

