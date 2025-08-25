Haqqımızda

Azərbaycanda əmlakın qeydiyyatı və icarəsi üzrə Yol Xəritəsi təqdim edilib

Azərbaycanda əmlakın qeydiyyatı və icarəsi üzrə Yol Xəritəsi təqdim edilib Azərbaycanda əmlakın qeydiyyatı və icarəsi üzrə Yol Xəritəsinin təqdimatı keçirilib
İnfrastruktur
25 avqust 2025 17:01
Azərbaycanda əmlakın qeydiyyatı və icarəsi üzrə Yol Xəritəsi təqdim edilib

Azərbaycanda “Biznesin yerləşdiyi yer (əmlakın qeydiyyatı və icarəsi)” indikatoru ilə bağlı Yol Xəritəsinin təqdimatı keçirilib.

"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın təşkilatçılığı ilə Dövlət Xidmətinin rəhbərlik etdiyi “Əmlakın qeydiyyatı və icarəsi” işçi qrupunun onlayn iclası keçirilib.

Dövlət və özəl sektor nümayəndələrinin iştirak etdiyi iclasda “Biznesin yerləşdiyi yer (əmlakın qeydiyyatı və icarəsi)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsi, müvafiq tədbirlərin icra vəziyyəti, 2025-ci ilin birinci yarımilliyi ərzində görülən işlər barədə məlumat verilib və müzakirələr aparılıb.

Dövlət Xidmətinin rəis müavini, işçi qrupunun rəhbəri Rüstəm Şahbazov iclas iştirakçılarına Yol Xəritəsinin icrası çərçivəsində daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər və layihələr barədə məlumat verib.

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyinin rəhbəri Vüsal Şıxəliyev “Əmlakın qeydiyyatı və icarəsi” işçi qrupunun fəaliyyət istiqamətləri və qarşıda duran əsas hədəfləri iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.

Bildirilib ki, Yol Xəritəsində özbaşına tikintilərlə bağlı mövcud vəziyyətin nizamlanmasını nəzərdə tutan normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində göstərilən xidmətlərin tam elektronlaşdırılması istiqamətində işlərin görülməsi, dövlət reyestrində məlumatlara əlçatanlığın təmin edilməsi və digər məsələlər əksini tapır.

Sonda Yol Xəritəsi üzrə tədbirlərin vaxtında, keyfiyyətlə və mahiyyəti üzrə icra edilməsinin vacibliyi vurğulanıb, iclas iştirakçılarının sualları cavablandırılıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi