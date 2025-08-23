Haqqımızda

Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan nəqliyyat və kommunikasiyalar üzrə Birgə İşçi Qrupu yaradır

Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan nəqliyyat və kommunikasiyalar üzrə Birgə İşçi Qrupu yaradır Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan enerji, nəqliyyat və logistika kimi əsas sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətlərini təsdiqləyiblər.
İnfrastruktur
23 avqust 2025 12:33
Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan nəqliyyat və kommunikasiyalar üzrə Birgə İşçi Qrupu yaradır

Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan enerji, nəqliyyat və logistika kimi əsas sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətlərini təsdiqləyiblər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə avqustun 22-də Türkmənbaşıda keçirilən üçtərəfli sammitin yekunları üzrə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdıməhəmmədovun qəbul etdikləri birgə bəyanatda deyilir.

“Tərəflər enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafının vacibliyini qeyd ediblər, bu sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin xüsusi əhəmiyyətini vurğulayıblar”, - Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyinin dərc etdiyi sənəddə qeyd olunub.

“Nəqliyyat və logistika sahəsində böyük potensialı, eləcə də üç ölkənin tranzit potensialından istifadəni nəzərə alaraq, tərəflər Özbəkistan - Türkmənistan - Azərbaycan və əks istiqamətdə multimodal daşımaların intensivləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Bu baxımdan üç ölkənin səlahiyyətli orqanı tərəfindən nəqliyyat və logistika sahəsində Anlaşma Memorandumunun imzalanmasının əhəmiyyəti qeyd olunub”, - bəyanatda deyilir.

Həmçinin qeyd edilir ki, liderlər nəqliyyat-kommunikasiya infrastrukturunun inkişafı, nəqliyyatın əlaqələndirilməsi, onların təşkili üçün şərtlərin sadələşdirilməsi məsələlərini müzakirə etmək üçün Birgə İşçi Qrupun yaradılmasını alqışlayırlar.

Bəyanatda ölkələr arasında hava nəqliyyatının, biznesin və turizmin inkişafının vacibliyindən bəhs edilir və bunun yük və sərnişin axınının artmasına töhfə verəcəyi bildirilir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan to deepen energy and transport ties
Rus versiyası Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан создают Совместную рабочую группу по вопросам транспорта и коммуникаций

Ən vacib xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi