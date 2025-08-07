Haqqımızda

Azərbaycan və Gürcüstan BTQ-nin inkişafı üzrə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Azərbaycan və Gürcüstan BTQ-nin inkişafı üzrə əməkdaşlığı müzakirə ediblər 1111
İnfrastruktur
7 avqust 2025 16:41
Azərbaycan və Gürcüstan BTQ-nin inkişafı üzrə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Azərbaycan ilə Gürcüstan Bakı–Tbilisi–Qars (BTQ) dəmir yolu xəttinin inkişafı üzrə əməkdaşlıq, bu dəmir yolunun Gürcüstan hissəsinin modernləşdirilməsinin əhəmiyyəti və Orta Dəhlizin əsas seqmentlərindən biri kimi yükdaşımalardakı rolunu müzakirə ediblər.

"Report" “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir ki, müzakirələr ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmov ilə “Gürcüstan Dəmir Yolları” SC-nin baş direktoru Laşa Abaşidze ilə görüşdə aparılıb.

Məlumata əsasən, illik gücü 5 milyon tona çatdırılmış BTQ ilə yükdaşımaların daha səmərəli təşkili və yeni yüklərin cəlbi məqsədilə “BTKI Railways” MMC birgə müəssisəsinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Tərəflər həmçinin əməkdaşlığın yeni səviyyəyə qaldırılması məqsədilə bu ilin iyununda imzalanmış yol xəritəsinin icrasının mövcud mərhələsini müzakirə ediblər. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan və Gürcüstanın dəmiryol mütəxəssisləri arasında birgə fəaliyyətin uzlaşdırılması və optimallaşdırılması məqsədilə zəruri məlumatların aktiv və konstruktiv mübadiləsi aparılır.

Həm işçi qrupları, həm də müntəzəm birbaşa görüşlərlə daha effektiv və operativ əməkdaşlıq nəticəsində Şərq-Qərb-Şərq marşrutu üzrə hər iki ölkədən keçməklə yükdaşımaların daha səmərəli təşkili üçün fəaliyyətin gücləndiriləcəyi bildirilib.

Bundan başqa, bu ilin sonunadək Orta Dəhlizlə yükdaşımlarda kağızsız sənəd dövriyyəsinin tətbiqi, “Track and Trace” yük izlənməsi sisteminin işə salınması üçün görüləcək işlər nəzərdən keçirilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoАЖД и Грузинские железные дороги обсудили сотрудничество по развитию ж/д Баку–Тбилиси–Карс

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan Avrasiya nəqliyyat karkasının inkişafına 2 milyard dollardan çox investisiya yatırıb
Azərbaycan Avrasiya nəqliyyat karkasının inkişafına 2 milyard dollardan çox investisiya yatırıb
7 avqust 2025 16:39
​​​​​​​Zəngilanın iki kəndində içməli su və kanalizasiya sistemi qurulacaq
​​​​​​​Zəngilanın iki kəndində içməli su və kanalizasiya sistemi qurulacaq
7 avqust 2025 15:47
Çin şirkəti Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın birgə dəmir yolu müəssisəsinə daxil olacaq
Çin şirkəti Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın birgə dəmir yolu müəssisəsinə daxil olacaq
7 avqust 2025 15:12
ADY: Təmir işləri ilə əlaqədar Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir
ADY: Təmir işləri ilə əlaqədar Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir
7 avqust 2025 14:03
Siyəzəndə yol nişanlanma işləri aparılıb
Siyəzəndə yol nişanlanma işləri aparılıb
7 avqust 2025 12:26
Bakı metrosu ötən ay 16 milyon sərnişin daşıyıb
FotoBakı metrosu ötən ay 16 milyon sərnişin daşıyıb
7 avqust 2025 12:16
AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır
AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır
7 avqust 2025 10:59
Bakının bəzi yollarında sıxlıq var - SİYAHI
Bakının bəzi yollarında sıxlıq var - SİYAHI
7 avqust 2025 08:06
”AJET” aviaşirkətinin Bakı–İstanbul reysi texniki səbəbdən təxirə salınıb
”AJET” aviaşirkətinin Bakı–İstanbul reysi texniki səbəbdən təxirə salınıb
6 avqust 2025 22:34
ADY: Bakı-Keşlə sahəsində təmir işləri ilə bağlı qatarların hərəkətində gecikmələr ola bilər
ADY: Bakı-Keşlə sahəsində təmir işləri ilə bağlı qatarların hərəkətində gecikmələr ola bilər
6 avqust 2025 18:26

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi