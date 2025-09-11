İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın törəmə şirkətinin rəhbərliyi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    • 11 sentyabr, 2025
    • 19:03
    Azərbaycan Dəmir Yollarının törəmə şirkətinin rəhbərliyi dəyişdirilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) məxsus "ADY Əmlak" MMC-nin direktoru Elçin Niyazov vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, şirkətə rəhbərlik Əkbər Mədətliyə həvalə olunub. 

    O, yaxın aylara qədər "ADY Ekspress" MMC-nin, ondan əvvəl isə "ADY Konteyner"in direktoru olub. E. Niyazov isə azad edildiyi vəzifəyə 2 il bundan əvvəl təyin olunub, bundan əvvəl isə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus "Aztelekom" və "Bakı Telefon Rabitəsi" ("Baktelecom") MMC-lərin direktoru işləyib. 

    Azərbaycan dəmir yolları ADY Əmlak
