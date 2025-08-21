Aybek Bijanov: “Orta Dəhlizdə rəqəmsal həllərin tətbiqinə dair iş aparılır”

Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM, Orta Dəhliz) rəqəmsal həllərin tətbiqi ilə bağlı işlər aparılır.
“Report” xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu “Middle Corridor Multimodal Ltd.”nin İdarə heyətinin sədri Aybek Bijanov bildirib.
Onun sözlərinə görə, “Middle Corridor Multimodal Ltd.” Orta Dəhlizdə vahid operator kimi çıxış etməyi planlaşdırır: “Bizim səhmdarlarımız Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın dəmir yollarıdır. Biz bütün marşrut boyu üç ölkənin dəmir yolu qurumlarının maraq və səylərini birləşdirəcəyik. Bu, TBNM-nin yükdaşıyıcıları üçün şəffaf və təxmin edilən olması ilə nəticələnəcək”.
A.Bijanov qeyd edib ki, hazırda TBNM üzrə rəqəmsal həllər tətbiqi əllə aparılan proseslərin minimuma endirilməsinə, yükdaşıma müddətinin azalmasına səbəb olacaq: "Biz Orta Dəhlizin rəqabətə davamlı, bütöv beynəlxalq marşrut kimi fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradacağıq”.