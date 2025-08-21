Haqqımızda

Aybek Bijanov: “Orta Dəhlizdə rəqəmsal həllərin tətbiqinə dair iş aparılır” Orta Dəhliz layihəsində (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu) rəqəmsal həllərin tətbiqi ilə bağlı işlər aparılır.
İnfrastruktur
21 avqust 2025 17:46
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM, Orta Dəhliz) rəqəmsal həllərin tətbiqi ilə bağlı işlər aparılır.

“Report” xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu “Middle Corridor Multimodal Ltd.”nin İdarə heyətinin sədri Aybek Bijanov bildirib.

Onun sözlərinə görə, “Middle Corridor Multimodal Ltd.” Orta Dəhlizdə vahid operator kimi çıxış etməyi planlaşdırır: “Bizim səhmdarlarımız Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın dəmir yollarıdır. Biz bütün marşrut boyu üç ölkənin dəmir yolu qurumlarının maraq və səylərini birləşdirəcəyik. Bu, TBNM-nin yükdaşıyıcıları üçün şəffaf və təxmin edilən olması ilə nəticələnəcək”.

A.Bijanov qeyd edib ki, hazırda TBNM üzrə rəqəmsal həllər tətbiqi əllə aparılan proseslərin minimuma endirilməsinə, yükdaşıma müddətinin azalmasına səbəb olacaq: "Biz Orta Dəhlizin rəqabətə davamlı, bütöv beynəlxalq marşrut kimi fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradacağıq”.

Rus versiyası Айбек Бижанов: Ведутся работы по внедрению цифровых решений на Среднем коридоре

