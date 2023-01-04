Musiqili Teatrın yanvar repertuarı açıqlanıb

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı yanvar repertuarını açıqlayıb.
“Report” repertuarı təqdim edir:
8 yanvar – “ Paris Notr-Dama İthaf”
13 yanvar – “Anamın kitabı”
14 yanvar – “Dəcəl çəpişlər”, “Bir dəfə Bağdadda”
15 yanvar – “Qoğalın macərası”, “Ər və arvad
20 yanvar – “Bir nəfəs qədər”
21 yanvar – “O olmasın, bu olsun”
22 yanvar – “Qırmızı papaq”, “Psix”
27 yanvar – “Bəxtiyar”
28 yanvar – “Yağış göbələyinin macərası”, “999-cu gecə”
29 yanar – “Bremen musiqiçiləri və Pen”, “Molla Nəsrəddinin beş arvadı”