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Musiqili Teatrın yanvar repertuarı açıqlanıb

Musiqili Teatrın yanvar repertuarı açıqlanıb Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı yanvar repertuarını açıqlayıb.
İncəsənət
4 Yanvar , 2023 16:08
Musiqili Teatrın yanvar repertuarı açıqlanıb

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı yanvar repertuarını açıqlayıb.

“Report” repertuarı təqdim edir:

8 yanvar – “ Paris Notr-Dama İthaf”

13 yanvar – “Anamın kitabı”

14 yanvar – “Dəcəl çəpişlər”, “Bir dəfə Bağdadda”

15 yanvar – “Qoğalın macərası”, “Ər və arvad

20 yanvar – “Bir nəfəs qədər”

21 yanvar – “O olmasın, bu olsun”

22 yanvar – “Qırmızı papaq”, “Psix”

27 yanvar – “Bəxtiyar”

28 yanvar – “Yağış göbələyinin macərası”, “999-cu gecə”

29 yanar – “Bremen musiqiçiləri və Pen”, “Molla Nəsrəddinin beş arvadı”

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