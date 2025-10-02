İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    "Honor" son 3 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının yarıdan çoxunu itirib

    İKT
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:42
    Honor son 3 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının yarıdan çoxunu itirib

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanın mobil cihazlar bazarında "Samsung"un payı 26,47 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, avqust ayına nisbətən 0,07 faiz bəndi çox, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 1,71 faiz bəndi azdır.

    Növbəti sıradakı adları açıqlanmayan brendlərin payı aylıq müqayisədə 1,16 faiz bəndi azalaraq, illik müqayisədə 1,35 faiz bəndi artaraq 22,93 % olub.

    Üçüncü pillədəki "Apple"ın bazar payı aylıq müqayisədə 1,51 faiz bəndi və illik müqayisədə 2,15 faiz bəndi artaraq 20,03 % olub.

    Dördüncü pillədə qərarlaşan "Xiaomi"nin bazar payı aylıq müqayisədə 0,27 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 3,34 faiz bəndi azalaraq 19,44 % təşkil edib.

    İlk beşliyi 3,92 %-lik bazar payı ilə "Honor" qapayır. Onun bazar payı əvvəlki aya nisbətən 0,42 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 0,01 faiz bəndi azalıb. Beləliklə şirkətin bazar payı ardıcıl olaraq üçüncü aydır azalır (ümumi azalma 52,2 % təşkil edir).

    Azərbaycan mobil cihazlar bazar payı

