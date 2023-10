"AzerTelecom"un Baş icraçı direktoru nüfuzlu “Global Leadership Women in Tech®” Mükafatına layiq görülüb

"AzerTelecom" şirkətinin Baş icraçı direktoru Ana Nakaşidze “Women in Tech® Caucasus and Central Asia Awards (CCA) 2023” tədbirində nüfuzlu “Global Leadership Women in Tech®” mükafatına layiq görülüb.

Ana Nakaşidze kimi nüfuzlu qadın liderlərin nailiyyətlərini irəli çəkən bu mükafat Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda texnologiya sənayesinin inkişafına mühüm töhfələr vermiş qadınların xidmətlərini tanıdır.

6 ölkədən 80-dən çox iştirakçının qatıldığı tədbir Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə sentyabrda baş tutub. “Women in Tech® CCA Awards” texnologiya sahəsində gender müxtəlifliyi, bərabərlik və inklüzivliyi təşviq etməyə həsr olunan daha geniş “Women in Tech® Global Movement”in (Qadınlar Texnologiyada Qlobal Hərəkatı) bir hissəsidir. Bu hərəkat texnologiya sənayesinə əhəmiyyətli təsir göstərmiş qadınların töhfələrini və yeniliklərini nümayiş etdirmək üçün bir platformadır.

Ana Nakaşidzenin nüfuzlu “Global Leadership Women in Tech®” Mükafatına layiq görülməsi onun texnologiya sənayesində fəaliyyətinə olan sadiqliyini göstərməklə yanaşı, həm də STEAM sahəsində çalışan xanımları ilhamlandırır. Ana Nakaşidze telekommunikasiya sənayesində 20 ildən artıq zəngin təcrübəyə sahibdir. "AzerTelecom" şirkətinin Baş icraçı direktoru vəzifəsinə təyin olunmazdan əvvəl Ana Nakaşidze Gürcüstanda, eləcə də qlobal miqyasda dövlət, özəl və konsaltinq sektorlarında müxtəlif rəhbər vəzifələri tutub.

“Women in Tech® Global Movement”də iştirak edəcək 43 finalçı arasında "Global Leadership Women in Tech®” mükafatına layiq görülən Ana Nakaşidze ilə yanaşı, ölkəmizi təmsil etmiş daha iki istedadlı xanım - Leyla Orucova və Ləman Əliyeva da müvafiq kateqoriyalarda “Start-Up Award” və “Aspiring Teen Award” mükafatlarını qazanıblar. Builki "Women in Tech® CCA" tədbirinin qalibləri 16 noyabr 2023-cü il tarixində Dubayda keçiriləcək "Women in Tech® Global Movement Awards"-ın finalında iştirak edəcəklər.

Ana Nakaşidze İKT və yüksək texnologiyalar sahəsində bir çox nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb. Ana Nakaşidze bu ilin mart ayında “Capacity Media” nəşrinin tərtib etdiyi və İT və telekommunikasiya sahəsində 20 görkəmli qadının yer aldığı nüfuzlu “Women to Watch” siyahısında yer alıb. Bundan əlavə, xanım Nakaşidze “Capacity Media” nəşrinin hər il tərtib etdiyi və telekommunikasiya sənayesinin ən nüfuzlu liderlərinin yer aldığı “Power 100” siyahısına daxil edilib.

"AzerTelecom" Azərbaycanın aparıcı topdansatış telekommunikasiya operatorudur. Şirkət müxtəlif sahələrdə və ölkələrdə fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.