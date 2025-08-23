Haqqımızda

Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin həcmi 8 %-ə yaxın artıb

Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin həcmi 8 %-ə yaxın artıb Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin dəyəri 44 milyon 723,08 min ABŞ dolları, həcmi isə 167,32 ton təşkil edib.
İKT
23 avqust 2025 13:12
Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin həcmi 8 %-ə yaxın artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin dəyəri 44 milyon 723,08 min ABŞ dolları, həcmi isə 167,32 ton təşkil edib.

“Report” Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 12,4 % və 7,8 % çoxdur.

7 ay ərzində Azərbaycana xarici ölkələrdən 42 milyon 789,29 min ABŞ dolları dəyərində 162,41 ton poçt göndərişi idxal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 12,8 % və 7,1 % çoxdur.

Hesabat dövründə Azərbaycandan xaricə 1 milyon 933,78 min ABŞ dolları dəyərində 4,91 ton poçt göndərişi ixrac edilib ki, bu da illik müqayisədə 4,4 % və 1,4 dəfə çoxdur.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Apple” “Siri” üçün “Gemini”nin süni intellektindən istifadə etmək istəyir
“Apple” “Siri” üçün “Gemini”nin süni intellektindən istifadə etmək istəyir
23 avqust 2025 05:09
Nvidia Çinə yeni süni intellekt çiplərinin tədarükü üçün ABŞ hökuməti ilə danışıqlar aparır
Nvidia Çinə yeni süni intellekt çiplərinin tədarükü üçün ABŞ hökuməti ilə danışıqlar aparır
22 avqust 2025 23:28
Regionlarda innovasiya ekosistemini formalaşdıran “Innostart” layihəsinin final mərhələsi baş tutdu
FotoRegionlarda innovasiya ekosistemini formalaşdıran “Innostart” layihəsinin final mərhələsi baş tutdu
22 avqust 2025 16:26
Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinə yeni rəis təyin edilib
Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinə yeni rəis təyin edilib
21 avqust 2025 17:38
Delta Telekoma qarşı DDoS tipli genişmiqyaslı kiberhücum həyata keçirilib
"Delta Telekom"a qarşı DDoS tipli genişmiqyaslı kiberhücum həyata keçirilib
21 avqust 2025 16:50
“Aztelekom”: İnternet xidmətində nasazlıq və ya kəsintilər yoxdur
“Aztelekom”: İnternet xidmətində nasazlıq və ya kəsintilər yoxdur
21 avqust 2025 16:38
Azercell Telecom enerji səmərəliliyi və ətraf mühit təşəbbüslərini genişləndirir
"Azercell Telecom" enerji səmərəliliyi və ətraf mühit təşəbbüslərini genişləndirir
21 avqust 2025 14:23
“SİMA KYC” “Leobank”da
“SİMA KYC” “Leobank”da
21 avqust 2025 10:17
Maskın Grok çat-botu yüz minlərlə istifadəçi söhbətini internetə sızdırıb
Maskın "Grok" çat-botu yüz minlərlə istifadəçi söhbətini internetə sızdırıb
21 avqust 2025 08:05
Rəşad Nəbiyev Şabranda vətəndaşları qəbul edəcək
Rəşad Nəbiyev Şabranda vətəndaşları qəbul edəcək
20 avqust 2025 12:40

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi