Çempionlar Liqasında "pley-off" mərhələsinə yüksələn bütün komandalar müəyyənləşib

Bakı. 3 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, baş tutmuş daha 14 matçdan sonra "pley-off"a vəsiqə qazanan bütün komandalar müəyyənləşib.
Türkiyə təmsilçisi "Başakşehir” Belçika "Brügge”sinə 2:0 hesabı ilə qalib gələrək, mərhələ adlayıb. Çempionlar Liqasında "pley-off"a yüksələn digər komandalar bunlardır:
Çempionlar Yolu: "Slaviya" (Çexiya), APOEL (Kipr), "Kopenhagen" (Danimarka), "Hapoel” (Beer Şeva, İsrail), "Maribor” (Sloveniya), "Olimpiakos” (Yunanıstan), "Astana” (Qazaxıstan), "Riyeka” (Xorvatiya), "Seltik” (Şotlandiya)
Qeyri-çempionlar Yolu: MOİK (Rusiya), "Başakşehir" (Türkiyə), "Styaua" (Rumıniya), "Yanq Boyz" (İsveçrə), "Nitsa” (Fransa)
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin püşkatması avqustun 4-də keçiriləcək.
UEFA Çempionlar Liqası
III təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
2 avqust
21:00. MOİK (Moskva, Rusiya) - AEK (Yunanıstan) - 1:0
Qol: Bibras Natxo, 74
İlk oyun – 2:0
21:00. BATE (Belarus) - "Slaviya” (Praqa, Çexiya) - 2:1
Qollar: Nikolay Siqneviç, 5. İqor Staşeviç, 46 - Milan Şkoda, 44
İlk oyun – 0:1
21:00. APOEL (Kipr) - "Vitorul” (Rumıniya) - 4:0 (ƏLAVƏ VAXT - 3:0)
Qollar: Karlao, 54. Giorqos Merkis, 93. İqor de Kamarqo, 94. George Efrem, 105+1
İlk oyun – 0:1
21:45. "Başakşehir” (Türkiyə) - "Brügge” (Belçika) - 2:0
Qollar: Emmanuel Adebayor, 7. Edin Vişça, 34
İlk oyun – 3:3
22:00. "Kopenhagen” (Danimarka) - "Vardar” (Makedoniya) - 4:1
Qollar: Yan Qrequş, 2. Tiqran Barseqyan, 26-öz qapısına. Federiko Santander, 75. Pyeros Sotiryu, 88-penalti ilə - Boban Nikolov, 19
İlk oyun - 0:1
22:15. "Viktoriya” (Plzen, Çexiya) - "Styaua” (Rumıniya) - 1:4
Qollar: Mixael Krmençik, 64 - Mihay Balasa, 27. Felipe Teyşeyra, 71. Florin Tanaşe, 76. Denis Alibek, 79-penalti ilə
İlk oyun - 2:2
22:15. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - 2:0
Qollar: Jiyom Hoaro, 13-penalti ilə. Cordan Lotomba, 90
İlk oyun - 1:3
22:30. "Ludoqorets” (Bolqarıstan) - "Hapoel” (Beer Şeva, İsrail) - 3:1
Qol: Vanderson, 9; 33. Marselinyo, 56 - Mohammad Qadir, 61
İlk oyun – 0:2
22:30. "Hafnarfyordur” (İslandiya) - "Maribor” (Sloveniya)- 0:1
Qol: Tavares, 90+2
İlk oyun – 0:1
22:45. "Olimpiakos” (Yunanıstan) - "Partizan” (Serbiya)- 2:2
Qollar: Mehdi Karsela-Qonsales, 22. Kostas Fortunis, 51 - Seyduba Suma, 33. Uroş Curcoviç, 85
İlk oyun – 3:1
22:45. "Legiya” (Polşa) - "Astana” (Qazaxıstan)- 1:0
Qol: Yakub Çervinski, 76
İlk oyun – 1:3
22:45. "Riyeka” (Xorvatiya) - "Zalsburq” (Avstriya)- 0:0
İlk oyun – 1:1
22:45. "Rusenborq” (Norveç) - "Seltik” (Şotlandiya)- 0:1
Qol: Ceyms Forrest, 69
İlk oyun – 0:0
22:45. "Ayaks” (Hollandiya) - "Nitsa” (Fransa)- 2:2
Qollar: Donni van de Bek, 26. Davinson Sançes, 57 - Arno Suke, 3. Vinsent Marsel, 79
İlk oyun – 1:1
Qeyd edək ki, ilk oyun günündə "Qarabağ" Moldovada "Şerif"i 2:1 hesabı ilə yenib. Bakıdakı görüş qolsuz yekunlaşdığı üçün Azərbaycan təmsilçisi Çempionlar Liqasında "pley-off"a yüksəlib. Növbəti mərhələnin püşkü avqustun 4-də atılacaq.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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