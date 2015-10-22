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    ​"SOCAR-Azərbaycan" dördüncü qələbəsini qazanıb

    Komanda İtaliya klubundan üstün olub

    Bakı. 22 oktyabr. REPORT.AZ/ Makedoniyanın Skopye şəhərində keçirilən şahmat üzrə klublar arasında Avropa Kubokunda IV oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, ardıcıl üç görüşdə qələbə qazanan "SOCAR-Azərbaycan" “Obiettivo Risarcimento Padova” (İtaliya) ilə qarşılaşıb.

    Təmsilçimiz 4-2 hesabıyla vacib qələbə qazanıb. İki qələbə qazanıb, yalnız 3-cü turda məğlub olan “Odlar Yurdu” isə “MPA-Maria Saal” (Avstriya”) klubundan üstün olub.

    IV TUR

    SOCAR - “Obiettivo Risarcimento Padova” (İtaliya) – 4:2

    Veselin Topalov - Peter Leko 1:0

    Fabiano Karuana-Sergey Karyakin 0,5:0,5

    Maykl Adams - Hikaru Nakamura 0,5:0,5

    Teymur Rəcəbov - Maksim Vaşye-Laqrav 0,5:0,5

    Şəhriyar Məmmədyarov - Etyen Bakro 1:0

    Eltac Səfərli - Daniele Vokaturo 0,5:0,5

    “MPA-Maria Saal” (Avstriya”) – “Odlar Yurdu” – 1,5:4,5

    Markus Raqqer - Emil Sutovskiy 1:0

    Robert Kreysl - Vasif Durarbəyli 0:1

    Mario Şaçinqer-Ülvi Bacarani 0.5:0,5

    Qeorq Xalvaks - Nicat Abbasov 0:1

    Daniel Hartl - Nicat Məmmədov 0:1

    Yoann Ertl - Zaur Məmmədov 0:1

    Turnir cədvəli: 1-3. SOCAR-Azərbaycan, Alkaloid (Makedoniya). Sibir (Rusiya) - hər biri 8 xal, 8. Odlar Yurdu - 6 xal

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