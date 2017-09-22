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    Bakıda voleybolçu qadınlar arasında Avropa çempionatı start götürüb

    Açılış oyununda Ukrayna və Rusiya yığmaları üz-üzə gəlir© Report/ Elshan Baba

    Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Voleybolçu qadınlar arasında Avropa çempionatına start verilib. "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan və Gürcüstanda təşkil olunan yarışın ilk oyunu Bakıdakı Milli Gimnastika Arenasında keçirilir.

    C qrupunda yer alan Ukrayna və Rusiya yığmaları üz-üzə gəlir. Görüşü polşalı Pavel Burkeviçlə xorvatiyalı Kseniya Yurkoviç idarə edir.

    Bu qrupda ilk turun digər qarşılaşması sentyabrın 23-də Bolqarıstan və Ukrayna milliləri arasında baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, ilk tur çərçivəsində bu gün daha 3 qrupda 6 oyun keçiriləcək:

    A qrupu

    18:00. Macarıstan – Azərbaycan

    20:30. Almaniya – Polşa

    Bakı. Milli Gimnastika Arenası

    B qrupu

    18:00. İtaliya – Gürcüstan

    21:00. Belarus – Xorvatiya

    Tbilisi. Yeni İdman Sarayı

    D qrupu

    17:00. Serbiya – Çexiya

    20:00. Hollandiya Belçika

    Göygöl. Olimpiya İdman Kompleksi

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