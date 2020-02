Tokio olimpiadasının devizi açıqlandı - VİDEO

Bu il Yaponiyanın paytaxtı Tokioda keçiriləcək Yay Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarının devizi bəlli olub.

"Report" yarışın təşkilat komitəsinin rəsmi "Twitter" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, Oyunlar "United by emotion" ("Hisslə birləşmə") şüarı altında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, olimpiada 24 iyul - 9 avqustda, paralimpiada isə 25 avqust - 6 sentyabrda olacaq.

