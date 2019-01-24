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    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Bakı. 24 yanvar. REPORT.AZ/ Kişilər arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, 9 turdan sonra aktivində 6.5 xal olan Məhəmməd Muradlı birinci yeri tutub. Onunla eyni xal toplayan İsmayıl Şahəliyev II, Ülvi Bacaranı isə 6 xalla III yerdə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, İsveçrə sistemi üzrə keçirilmiş çempionatda 20 şahmatçı iştirak edib.

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