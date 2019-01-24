https://report.az/storage/news/b5bf14c85e9c7652f14f5f00f264ca79/ed81f73a-469b-4ef7-9889-2b836f51cc17_292.jpg
Bakı. 24 yanvar. REPORT.AZ/ Kişilər arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, 9 turdan sonra aktivində 6.5 xal olan Məhəmməd Muradlı birinci yeri tutub. Onunla eyni xal toplayan İsmayıl Şahəliyev II, Ülvi Bacaranı isə 6 xalla III yerdə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, İsveçrə sistemi üzrə keçirilmiş çempionatda 20 şahmatçı iştirak edib.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi