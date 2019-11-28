Növbəti mövsüm üçün "Formula 1" komandalarının heyətləri bəlli olub - SİYAHI

2020 mövsümü üçün "Formula 1" üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək komandalarının heyətləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, iştirakçı 10 komandanın tərkibi aşağıdakı kimi olacaq:
“Mercedes”: Lüis Hemilton – Valtteri Bottas ("Mercedes" motoru)
“Ferrari”: Şarl Leklerk – Sebastyan Fettel ("Ferrari")
“Red Bull”: Maks Ferstappen - Aleksander Albon ("Honda")
“Renault”: Esteban Okon – Daniel Rikkardo ("Renault")
"Maklaren": Karlos Sayns – Lendo Norris ("Renault")
"Alfa Romeo": Kimi Raykkonen - Antonio Ciovinatsi ("Ferrari")
“Racing Point Force India”: Serxio Peres – Lens Stroll ("Mercedes")
“Toro Rosso”: Daniil Kvyat - Pyer Qasli ("Honda")
“Haas”: Roman Qrojan - Kevin Maqnussen ("Ferrari")
“Uilyams”: Corc Rassell - Nikolas Latifi ("Mercedes")
Qeyd edək ki, 2020-ci il Azərbaycan Qran-prisi 5 – 7 iyunda keçiriləcək.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi