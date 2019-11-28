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Növbəti mövsüm üçün "Formula 1" komandalarının heyətləri bəlli olub - SİYAHI

Növbəti mövsüm üçün "Formula 1" komandalarının heyətləri bəlli olub

2020 mövsümü üçün "Formula 1" üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək komandalarının heyətləri bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, iştirakçı 10 komandanın tərkibi aşağıdakı kimi olacaq:

“Mercedes”: Lüis Hemilton – Valtteri Bottas ("Mercedes" motoru)

“Ferrari”: Şarl Leklerk – Sebastyan Fettel ("Ferrari")

“Red Bull”: Maks Ferstappen - Aleksander Albon ("Honda")

“Renault”: Esteban Okon – Daniel Rikkardo ("Renault")

"Maklaren": Karlos Sayns – Lendo Norris ("Renault")

"Alfa Romeo": Kimi Raykkonen - Antonio Ciovinatsi ("Ferrari")

“Racing Point Force India”: Serxio Peres – Lens Stroll ("Mercedes")

“Toro Rosso”: Daniil Kvyat - Pyer Qasli ("Honda")

“Haas”: Roman Qrojan - Kevin Maqnussen ("Ferrari")

“Uilyams”: Corc Rassell - Nikolas Latifi ("Mercedes")

Qeyd edək ki, 2020-ci il Azərbaycan Qran-prisi 5 – 7 iyunda keçiriləcək.

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