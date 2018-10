Neymarın cangüdəni UFC döyüşündə nokautla uduzub - VİDEO

Bakı. 30 oktyabr. REPORT.AZ/ Braziliya millisinin və Fransanın PSJ komandasının futbolçusu Neymarın cangüdəni Nordin Taleb nokautla uduzub.

“Report” xəbər verir ki, 37 yaşlı idmançı UFC “Fight Night 138” yarışı çərçivəsində keçirdiyi döyüşdə britaniyalı Şon Striklendə məğlub olub. Rəqibin yerdə ardıcıl zərbələrindən sonra hakim döyüşü dayandırıb. Talebin görüşü davam etdirmək tələbi qəbul olunmayıb və nokaut qeydə alınıb.

“Bəli, rəqib məni yaxaladı. Amma duruş gətirmişdim və hesab edirəm ki, döyüş lazım olan vaxtdan tez dayandırıldı. Təslim olmamışdım, davam etməyə hazır idim. Başqa döyüşçülərin oxşar vəziyyətlərdə olduqlarını görmüşük, lakin onların görüşləri dayandırılmayıb. Peşəkar döyüşlər üçün peşəkar hakimlər lazımdır”, - Taleb “Twitter” hesabında yazıb.

Qeyd edək ki, Neymar Nordin Talebi avqustda özünə cangüdən götürüb. Lakin həmin vaxtdan UFC-də iki döyüşdə uduzan fransalı idmançının karyerasının başa çatma ehtimalı var.

Sean Strickland (20-3) closes his contract in style, careening Nordine Taleb with multiple right hands en route to a second-round TKO! Now 7-3 in the UFC, "Tarzan" earns his 13th career finish. Taleb is knocked out for the first time since his second pro bout (2008). #UFCMoncton pic.twitter.com/DP7ygBA5he