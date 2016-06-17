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    ​GP2 seriyasında sıralama yürüşünə yekun vurulub

    Starta ən yaxın mövqedə Prema Racing komandasının pilotu Antonio Covinatsi (1:51.752) olacaq

    Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ GP2 seriyasının 12-ci mövsümünün Bakı mərhələsinin sıralama yürüşünə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, iyunun 18-də keçiriləcək ilk yarışda start xəttində olacaq pilotların ardıcıllığı müəyyənləşib.

    Starta ən yaxın mövqedə "Prema Racing" komandasının pilotu Antonio Covinatsi (1:51.752) olacaq. Onu ART komandasının üzvü Nobuxara Matsişuta (1:51.841) izləyəcək. İlk üçlüyün sonuncusu isə ART-nin digər pilotu Sergey Sirotkindir (1:52.532).

    Pilotların sıralaması isə belə olacaq:

    1. 20 Antonio Covinatsi - "Prema Racing"
    2. 1 Nobuxara Matsişuta - ART
    3. 2 Sergey Sirotkin - ART
    4. 9 Rafael Marçello - "Russian Time"
    5. 15 Luka Qyotto - "Trident"
    6. 22 Olivyer Roulend - "MP Motorsport"
    7. 19 Marvin Kirxgover - "Karlin"
    8. 21 Pyer Qasli - "Prema Racing"
    9. 3 Norman Nato - "Racing Engineering"
    10. 18 Serxio Kanamasas - "Karlin"
    11. 4 Cordan Kinq - "Racing Engineering"
    12. 10 Artyom Markelov - "Russian Time"
    13. 5 Aleks Linn - DAMS
    14. 6 Nikolya Latifi - DAMS
    15. 7 Mitç Evans - "Pertamina Campos Racing"
    16. 12 Artur Pik - "Rapax"
    17. 23 Daniel de Yonq - "MP Motorsport"
    18. 25 Cimmi Eriksson - "Arden International"
    19. 11 Qustav Malya - "Rapax"
    20. 8 Şon Gelael - "Pertamina Campos Racing"
    21. 24 Nabil Jefri - "Arden International"
    22. 14 Filo Pas Armand - "Trident"

    Qeyd edək ki, GP2-nin birinci yürüşü sabah saat 12:00-da start götürəcək.

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