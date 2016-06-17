​GP2 seriyasında sıralama yürüşünə yekun vurulub

Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ GP2 seriyasının 12-ci mövsümünün Bakı mərhələsinin sıralama yürüşünə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, iyunun 18-də keçiriləcək ilk yarışda start xəttində olacaq pilotların ardıcıllığı müəyyənləşib.
Starta ən yaxın mövqedə "Prema Racing" komandasının pilotu Antonio Covinatsi (1:51.752) olacaq. Onu ART komandasının üzvü Nobuxara Matsişuta (1:51.841) izləyəcək. İlk üçlüyün sonuncusu isə ART-nin digər pilotu Sergey Sirotkindir (1:52.532).
Pilotların sıralaması isə belə olacaq:
1. 20 Antonio Covinatsi - "Prema Racing"
2. 1 Nobuxara Matsişuta - ART
3. 2 Sergey Sirotkin - ART
4. 9 Rafael Marçello - "Russian Time"
5. 15 Luka Qyotto - "Trident"
6. 22 Olivyer Roulend - "MP Motorsport"
7. 19 Marvin Kirxgover - "Karlin"
8. 21 Pyer Qasli - "Prema Racing"
9. 3 Norman Nato - "Racing Engineering"
10. 18 Serxio Kanamasas - "Karlin"
11. 4 Cordan Kinq - "Racing Engineering"
12. 10 Artyom Markelov - "Russian Time"
13. 5 Aleks Linn - DAMS
14. 6 Nikolya Latifi - DAMS
15. 7 Mitç Evans - "Pertamina Campos Racing"
16. 12 Artur Pik - "Rapax"
17. 23 Daniel de Yonq - "MP Motorsport"
18. 25 Cimmi Eriksson - "Arden International"
19. 11 Qustav Malya - "Rapax"
20. 8 Şon Gelael - "Pertamina Campos Racing"
21. 24 Nabil Jefri - "Arden International"
22. 14 Filo Pas Armand - "Trident"
Qeyd edək ki, GP2-nin birinci yürüşü sabah saat 12:00-da start götürəcək.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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