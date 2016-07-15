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    Braziliya yığmasının olimpiada üçün heyəti açıqlanıb

    18 nəfərlik heyətdə Neymar da var

    Bakı. 15 iyul. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Braziliya milli komandasının 2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarında çıxış edəcək heyəti açıqlanıb. "Report"un Braziliya Futbol Konfederasiyasının rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, 18 nəfərlik heyətdə Neymar da yer alıb.

    Komandanın heyəti:

    Qapıçılar: Fernando Prass ("Palmeyras"), Uilson ("Atlétiko Mineyro")

    Müdafiəçilər: Markinyoş (FSJ, Fransa), Rodriqo Kayo ("San Paul"), Luan ("Vasku da Qama"), Villiam "İnternasyonal"), Duqlas Santuş ("AtletikoMineyro"), Zeka ("Santos")

    Yarımmüdafiəçilər: Uoles ("Qremio"), Rodriqo Durado ("İnternasyonal"), Tyaqo Maya ("Santos"), Rafael Alkantara ("Barselona", İspaniya),

    Renato Auqusto ("Pekin Qoan", Çin), Felipe Anderson ("Latsio", İtaliya)

    Hücumçular: Neymar "Barselona", İspaniya), Qabriel ("Santos"), Qabriel Xesus ("Palmeyras"), Luan ("Qremio")

    Qeyd edək ki, qrup mərhələsində Braziliyanın rəqibləri CAR, İraq və Danimarka olacaq. 

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