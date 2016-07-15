Braziliya yığmasının olimpiada üçün heyəti açıqlanıb

Bakı. 15 iyul. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Braziliya milli komandasının 2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarında çıxış edəcək heyəti açıqlanıb. "Report"un Braziliya Futbol Konfederasiyasının rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, 18 nəfərlik heyətdə Neymar da yer alıb.
Komandanın heyəti:
Qapıçılar: Fernando Prass ("Palmeyras"), Uilson ("Atlétiko Mineyro")
Müdafiəçilər: Markinyoş (FSJ, Fransa), Rodriqo Kayo ("San Paul"), Luan ("Vasku da Qama"), Villiam "İnternasyonal"), Duqlas Santuş ("AtletikoMineyro"), Zeka ("Santos")
Yarımmüdafiəçilər: Uoles ("Qremio"), Rodriqo Durado ("İnternasyonal"), Tyaqo Maya ("Santos"), Rafael Alkantara ("Barselona", İspaniya),
Renato Auqusto ("Pekin Qoan", Çin), Felipe Anderson ("Latsio", İtaliya)
Hücumçular: Neymar "Barselona", İspaniya), Qabriel ("Santos"), Qabriel Xesus ("Palmeyras"), Luan ("Qremio")
Qeyd edək ki, qrup mərhələsində Braziliyanın rəqibləri CAR, İraq və Danimarka olacaq.
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş