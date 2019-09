Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya çempionatı start götürür

Bu gün Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya çempionatı start götürəcək.

“Report” xəbər verir ki, sentyabrın 22-dək davam edəcək yarışda 61 ölkədən 300-dən çox idmançı mübarizə aparacaq. Sayca, 37-ci mundial Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya xarakteri daşıyır.

Olimpiadaya 98 vəsiqədən 41-i məhz Milli Gimnastika Arenasında sahibini tapacaq. Çoxnövçülükdə eyni ölkədən ikidən artıq olmamaqla, ilk 16 yeri tutacaq gimnastlar lisenziya qazanacaqlar. Qrup hərəkətlərində isə ilk “beşlik” olimpiadaya vəsiqə əldə edəcək. Ötənilki dünya çempionatında mükafat qazanan Rusiya, İtaliya və Bolqarıstan artıq Tokio-2020-yə düşdüyündən, 6-8-ci yerlər də Oyunlara lisenziya şansı əldə edə biləcəklər.

Azərbaycan millisini dünya çempionatına 9 gimnast təmsil edəcək. Fərdi proqramında Zöhrə Ağamirova, Yelizaveta Luzan, Veronika Hudis və Məryəm Səfərova qüvvəsini sınayacaq. Qrup hərəkətlərində isə Aliyə Paşayeva, Diana Əhmədbəyli, Darya Sorokina, Ayşən Bayramova və Zeynəb Hümmətova mübarizə aparacaqlar.

“Nağıllar gerçəkləşək” (“Fairy Tales will come to life”) şüarı altında təşkil edilən çempionatın ən yadda qalan hissələrindən biri bu gün möhtəşəm açılış mərasimi olacaq. Təşkilatçılar bu dəfə də rəngarəng, bənzərsiz və izləyənləri nağıllar aləminə səyahətə aparacaq bir şou vəd edirlər. Mərasimdə Şərq motivləri əsasında səhnələşdirilmiş “Şərq nağılı” adlı şou ilə yanaşı, Azərbaycanın məşhur ifaçılarının iştirakı da təsdiq olunub.

Açılış mərasimində digər ölkələrdə də məşhur olan Azərbaycanın xalq artisti, hit mahnıların ifaçısı Emin Ağalarov öz sevilən nəğmələri ilə izləyənləri sevindirəcək. Tanınmış Azərbaycan müğənnisi və bəstəkarı, əməkdar artist Tünzalə Ağayeva isə Azərbaycanın dövlət himnini akapella şəklində ifa edəcək.

Mərasimdə dünya çempionatının ulduz səfiri, əməkdar artist Miri Yusif məhz bu yarış üçün xüsusi yazılmış mahnını səsləndirəcək.

Dünya çempionatının səfiri çoxqat dünya çempionu, Olimpiya Oyunları mükafatçısı, məşhur keçmiş rusiyalı gimnast Yana Batırşina da yarışları tamaşaçılarla birlikdə izləyəcək.

Çempionat zamanı Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının rəsmi talismanı “Qur-Qur” da olacaq. Bundan başqa, yarış boyunca tamaşaçıları maraqlı müsabiqələr və əyləncəli anlar gözləyir.

Yarışın biletlərini Milli Gimnastika Arenasının kassasından, 28 Mall və Gənclik Mall alış-veriş mərkəzlərindən, həmçinin onlayn (https://ticketing.mga.az/) almaq mümkündür. Qiymətlər isə 10, 15 və 20 manat təşkil edir.

Dünya çempionatının təqvimi

16 sentyabr

12:00 - 13:20. A qrupu, təsnifat mərhələsi. Halqa və top (növbə ilə)

13:35 - 15:00. B qrupu, təsnifat mərhələsi. Halqa və top

16:00 - 17:20. C qrup, təsnifat mərhələsi. Halqa və top

17:35 - 18:50. D qrupu, təsnifat mərhələsi. Halqa və top

19:15 - 20:00. Açılış mərasimi

17 sentyabr

10:00 - 11:20. C qrupu, təsnifat mərhələsi. Halqa və top

11:35 - 12:50. D qrupu, təsnifat mərhələsi. Halqa və top

14:00-15:20. A qrupu, təsnifat mərhələsi. Halqa və top

15:35 - 17:00. B qrupu, təsnifat mərhələsi. Halqa və top

19:30 - 20:00. Ayrı-ayrı alətlər. Final - halqa

20:05 - 20:35. Ayrı-ayrı alətlər. Final - top

20:40 - 20:55. Mükafatlandırma mərasimi: Halqa və top

18 sentyabr

12:00 - 13:40. D qrupu, təsnifat mərhələsi. Gürzlər və lent

13:55 - 15:40. C qrupu, təsnifat mərhələsi. Gürzlər və lent

15:40 - 16:40. B qrupu, təsnifat mərhələsi. Gürzlər və lent

18:55 - 20:50. A qrupu, təsnifat mərhələsi. Gürzlər və lent

19 sentyabr

09:00 - 11:00. B qrupu, təsnifat mərhələsi. Gürzlər və lent

11:15 - 13:10. A qrupu, təsnifat mərhələsi. Gürzlər və lent

14:10 - 15:50. D qrupu, təsnifat yarışı. Gürzlər və lent

16:05 - 17:50. C qrupu, təsnifat mərhələsi. Gürzlər və lent

19:30 - 20:00. Ayrı-ayrı alətlər. Final - gürzlər

20:05 - 20:35. Ayrı-ayrı alətlər. Final - lent

20:40 - 21:00. Mükafatlandırma mərasimi: Gürzlər və lent

20 sentyabr

14:30 - 17:25. Çoxnövçülük üzrə final, B qrupu (təsnifatda 13-24-cü yerləri tutmuş gimnastlar)

17:40 - 20:35. Çoxnövçülük üzrə final, A qrupu (təsnifatda 1-12-ci yerləri tutmuş gimnastlar)

20:35 - 20:40. “Longines” mükafatı – “Prize of Elegance”

20:40 - 20:50 Mükafatlandırma mərasimi: Çoxnövçülük

21 sentyabr

14:30 - 16:10. Qrup hərəkətləri, A qrupu. - 5 top, 3 halqa + 2 cüt gürz (növbə ilə)

16:30 - 18:10. Qrup hərəkətləri, B qrupu, 5 top, 3 halqa + 2 cüt gürz

18:15 - 18:25. Mükafatlandırma mərasimi: Çoxnövçülük

22 sentyabr

14:30 - 15:13. Qrup hərəkətləri, final - 5 top

15:15 - 15:58. Qrup hərəkətləri, final - 3 halqa + 2 cüt gürz

16:00 - 16:15. Mükafatlandırma mərasimi: 5 top / 3 halqa + 2 cüt gürz

16:15 - 16:45. Bağlanış mərasimi, Qala konsert