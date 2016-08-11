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    ​Azərbaycanın idman gimnastı Oleq Stepko Olimpiadada 22-ci olub

    22 yaşlı idmançı 6 hərəkətin cəmində 79,081 xal toplaya bilib

    Bakı. 11 avqust. REPORT.AZ/ Azərbaycanı 2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarında təmsil edən idman gimnastı Oleq Stepko fərdi çoxnövçülük üzrə final mərhələsində mübarizə aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, 22 yaşlı idmançı 6 hərəkətin cəmində 79,081 xal toplaya bilib.

    Bununla da Stepko 24 finalçı arasında 22-ci yeri tutub.

    Olimpiya çempionu titulunu 92,365 xalla yaponiyalı Kohey Uçimura qazanıb. Ukraynalı Oleq Vernyayev 92,266 xalla gümüş, böyük britaniyalı Maks Vaytlok 90,641 xalla bürünc medala sahib olub.

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