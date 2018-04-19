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    Azərbaycan gimnastları II Avropa Oyunlarına ilk lisenziyalarını əldə ediblər

    Vəsiqələr Avropa və dünya çempionatlarında qazanılıb

    Bakı. 19 aprel. REPORT.AZ/ Azərbaycan gimnastları 2019-cu ildə Belarusun paytaxtı Minskdə təşkil olunacaq II Avropa Oyunlarına ilk lisenziyalarını əldə ediblər.

    “Report”un məlumatına görə, Bakıda keçirilmiş batut gimnastikası üzrə Avropa çempionatında 2 kişi və 2 qadın batutçu bu hüquqa yiyələniblər. Azərbaycan millisi Avropa Oyunlarında batut gimnastikası üzrə yarışlarda maksimum sayla – 4 idmançı təmsil olunacaq.

    Həmçinin, ötən həftə Belçikanın Antverpen şəhərindəki dünya çempionatında qarışıq cütlüyün uğurlu çıxışları onların da Avropa Oyunlarına yolunu açıb.

    Qeyd edək ki, “Bakı 2015” I Avropa Oyunlarında olduğu kimi, “Minsk 2019”da da gimnastikanın 6 növü üzrə yarışlar keçiriləcək.

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