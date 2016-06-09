AVRO-2016: İştirakçı komandaların yekun heyətləri - SİYAHI

Bakı. 9 iyun. REPORT.AZ/ İyunun 10-da Fransada futbol üzrə Avropa çempionatına start veriləcək.
"Report" bütün 24 iştirakçı komandanın 23 futbolçudan ibarət heyətini onların forma nömrələri ilə birgə təqdim edir...
1.Albaniya
Qapıçılar: 1. Etrit Berişa ("Latsio", İtaliya), 12. Orges Şehi ("Skenderbeu"), 23. Alban Hoca ("Partizani"),
Müdafiəçilər: 2. Andi Lila ("Yannina", Yunanıstan), 4. Elseid Husay ("Napoli", İtaliya), 6. Frederik Veseli ("Luqano", İsveçrə), 7. Ansi Aqolli ("Qarabağ", Azərbaycan), 15. Merqim Mavray ("Köln", Almaniya), 17. Naser Aliyi ("Bazel", İsveçrə), 18. Arlind Ayeti ("Frozinone", İtaliya),
Yarımmüdafiəçilər: 3. Ermir Lenyani ("Nant", Fransa), 5. Lorik Tsana ("Nant", Fransa), 8. Mirqyen Başa ("Komo", İtaliya), 9. Ledian Memuşay ("Teskara", İtaliya), 13. Burim Kukeli ("Sürix", İsveçrə), 14. Taulant Caka ("Bazel", İsveçrə), 20. Erqüs Kaçe (PAOK, Yunanıstan), 21. Odise Roşi ("Riyeka", Xorvatiya), 22. Amir Abraşi ("Frayburq", Almaniya)
Hücumçular: 10. Armando Sadiku ("Vaduts", Lixtenşteyn), 11. Şkelzen Qaşi ("Kolorado", ABŞ), 16. Sokol Çikalleşi ("İstanbul BB", Türkiyə), 19. Bekim Balay ("Riyeka", Xorvatiya).
2.Avstriya
Qapıçılar: 1. Robert Almer ("Austria"), 12. Haynts Lindner ("Ayntraxt" Frankfurt, Almaniya), 23. Ramazan Özcan ("İnqolştadt", Almaniya)
Müdafiəçilər: 3. Aleksandar Draqoviç ("Dinamo" Kiyev, Ukrayna), 4. Martin Hintereqqer ("Borussiya" Mönhenqladbax, Almaniya), 5. Kristian Fuks ("Lester", İngiltərə), 13. Markus Zuttner ("İnqolştadt", Almaniya), 15. Sebastian Prödl ("Uotford", İngiltərə), 16. Kevin Vimmer ("Tottenhem", İngiltərə), 17. Florian Klayn ("Ştutqart", Almaniya),
Yarımmüdafiəçilər: 2. Dörd Qariç ("Darmştadt", Almaniya), 6. Ştefan İlzanker ("Leyptsiq", Almaniya), 8. David Alaba ("Bavariya", Almaniya), 10. Zlatko Yunuzoviç ("Verder", Almaniya), 11. Martin Harnik ("Ştutqart", Almaniya), 14. Yulian Baumqartlinger ("Maynts", Almaniya), 18. Alessandro Şöpf ("Şalke", Almaniya), 20. Marsel Zabitser ("Leyptsiq", Almaniya), 22. Yakob Yantşer ("Lütsern", İsveçrə)
Hücumçular: 7. Marko Arnautoviç ("Stok Siti", İngiltərə), 9. Rubin Okoti ("Münhen 1860", Almaniya), 19. Lukas Hinterzeer ("İnqolştadt", Almaniya), 21. Mark Yanko ("Bazel", İsveçrə)
3.Belçika
Qapıçılar: 1. Tibo Kurtua (“Çelsi”, İngiltərə), 12. Simon Minyole (“Liverpul”, İngiltərə), 13. Jan-Fransois Jiye (“Mexelen”)
Müdafiəçilər: 2. Tobi Alderveyreld ("Tottenhem", İngiltərə), 3. Tomas Vermalen (“Barselona”, İspaniya), 5. Yan Vertongen (“Tottenhem”, İngiltərə), 15. Ceyson Denayer (“Qalatasaray”, Türkiyə), 16. Tomas Mönye (“Brügge”), 18. Kristian Kabasele (“Genk”), 21. Cordan Lukaku (“Ostende”), 23. Loran Siman (“Monreal”, Kanada)
Yarımmüdafiəçilər: 4. Raca Nainqqolan (“Roma”, İtaliya), 6. Aksel Vitsel (“Zenit”, Rusiya), 7. Kevin de Bruyne (“Mançester Siti”, İngiltərə), 8. Maruan Fellaini (“Mançester Yunayted”, İngiltərə), 10. Eden Azar (“Çelsi”, İngiltərə), 11. Yannik Karrasko (“Atletiko”, İspaniya), 19. Musa Dembele (“Tottenhem”, İngiltərə)
Hücumçular: 9. Romelu Lukaku (“Everton”, İngiltərə), 14. Dris Mertens (“Napoli”, İtaliya), 17. Divok Orici (“Liverpul”, İngiltərə), 20. Kristian Benteke, 22. Miçi Batşuayi (“Marsel”, Fransa)
4.Xorvatiya
Qapıçılar: 1.İvan Varqiç ( "Rijeka", Xorvatiya), 12.Lovre Kaliniç ("Hayduk", Xorvatiya), 23.Daniel Subaşiç ("Monako", Fransa),
Müdafiəçilər: 2.Şime Vrsalko ("Sassuolo", İtaliya), 3.İvan Striniç ("Napoli", İtaliya ), 5.Vedran Corluka ("Lokomotiv" Moskva, Rusiya), 6.Tin Yedvay ("Bayer", Almaniya), 11.Dariyo Srna ("Şaxtyor" Donetsk, Ukrayna), 13.Qordon Şildenfeld ("Dinamo" Zaqreb), 21.Domaqoy Vida ("Dinamo" Kiyev, Ukrayna)
Yarımmüdafiəçilər: 4.İvan Perişiç ("İnter", İtaliya), 7.İvan Rakitiç ("Barselona", İspaniya), 8.Mateo Kovaçiç 10.Luka Modriç (hər ikisi "Real Madrid", İspaniya), 14.Marselo Brozoviç ("İnter", İtaliya), 15. Marko Roq, 18.Ante Çoriç (hər ikisi "Dinamo" Zaqreb), 19.Milan Badel ("Fiorentina", İtaliya)
Hücumçular: 9.Andrey Kramariç ("Hoffenhaym", Almaniya), 16.Nikola Kaliniç ("Fiorentina", İtaliya), 17.Mario Mandzukiç ("Yuventus", İtaliya), 20.Marko Pyatsa ("Dinamo" Zaqreb), 22.Duye Çop ("Malaqa", İspaniya)
5.Çexiya
Qapıçılar: 1.Petr Çex ("Arsenal", İngiltərə), 16.Tomaş Vaçlik ("Bazel", İsveçrə), 23.Tomaş Kubek ("Slovan")
Müdafiəçilər: 2.Pavel Kaderbaj (“Hoffenhaym”, Almaniya), 3.Mixal Kadlets (“Fənərbağça”, Türkiyə), 4. Teodor Gebre Selassie (“Verder”, Almaniya), 5. Roman Qubnik (“Viktoriya”), 6.Tomaş Sivok (“Bursaspor”, Türkiyə), 8.David Limberski (“Viktoriya”), 17. Marek Suxi (“Bazel”, İsveçrə)
Yarımmüdafiəçilər: 9.Borek Doçkal (“Sparta”), 10. Tomaş Rositski (“Arsenal”, İngiltərə), 11.Daniel Pudil (“Şeffild Uensdey”, İngiltərə), 13.Yaroslav Plaşil (“Bordo”, Fransa), 14.Daniel Kolarj (“Viktoriya”), 15. David Pavelka (“Kasımpaşa”, Türkiyə), 18.Yozef Şural (“Sparta”), 19.Ladislav Kreyçki (“Sparta”), 20.İrji Skalak (“Brayton”, İngiltərə), 22.Vladimir Darida (“Herta”, Almaniya)
Hücumçular: 7.Tomaş Netsid (“Bursaspor”, Türkiyə), 12.Milan Şkoda (“Slaviya”), 21.David Lafata (“Sparta”)
6.İngiltərə
Qapıçılar: 1.Co Hart ("Mançester Siti"), 13.Freyzer Forster ("Sauthempton"), 23.Tom Hiton ("Bernli")
Müdafiəçilər: 2.Kayl Uoker ("Tottenhem"), 3.Danni Rouz ("Tottenhem"), 5.Qeri Keyhill ("Çelsi"), 6.Kris Smollinq ("Mançester Yunayted"), 12.Nataniel Klyayn ("Liverpul"), 16.Con Stouns ("Everton"), 21.Rayan Bertran ("Sauthempton")
Yarımmüdafiəçilər: 4.Ceyms Milner ("Liverpul"), 7.Rahim Sterlinq ("Mançester Siti"), 8.Adam Lallana ("Nyukasl"), 14. Cordan Xenderson ("Nyukasl"), 17.Erik Dayer ("Tottenhem"), 18.Cek Uilşir ("Arsenal"), 19.Ross Barkli ("Everton"), 20.Dele Alli ("Tottenhem").
Hücumçular: 9.Harri Keyn ("Tottenhem"), 10.Ueyn Runi ("Mançester Yunayted"), 11.Ceymi Vardi ("Lester"), 15.Deniel Starric ("Liverpul"), 22.Markus Reşford ("Mançester Yunayted")
7.Fransa
Qapıçılar: 1.Uqo Lyoris ("Tottenhem", İngiltərə), 16.Stiv Mandanda ("Marsel"), 23.Benua Kostil ("Renn").
Müdafiəçilər: 2.Kristof Jalle ("Lion"), 3.Patris Evra ("Yuventus", İtaliya), 4.Adil Rami ("Sevilya", İspaniya), 13.Elyakim Manqala ("Mançester Siti", İngiltərə), 17.Lyuka Din ("Arsenal", İngiltərə), 19.Bakari Sanya ("Mançester Siti", İngiltərə), 21.Loran Koselnı ("Arsenal", İngiltərə), 22.Samuel Umtiti ("Lion")
Yarımmüdafiəçilər: 5.Nqolo Kante ("Lester", İngiltərə), 6.Yohan Kabaye ("Kristal Palas", İngiltərə), 8.Dimitri Paye ("Vest Hem", İngiltərə), 12.Morqan Şnederlen ("Mançester Yunayted", İngiltərə), 14.Blez Matüidi (PSJ), 15.Pol Poqba ("Yuventus", İtaliya), 18.Mussa Sissoko ("Nyukasl", İngiltərə), 20.Kinqsli Koman ("Bavariya", Almaniya)
Hücumçular: 7.Antuan Qrizmann ("Atletiko", İspaniya), 9.Olivye Jiru ("Arsenal", İngiltərə), 10.Andre-Pyer Jinyak ("Tiqres", Argentina), 11.Antoni Marsial ("Mançester Yunayted", İngiltərə)
8.Almaniya
Qapıçılar: 1.Manuel Noyer ("Bavariya"), 12.Bernd Leno ("Bayer"), 22.Mark-Andre ter Şteqen ("Barselona", İspaniya).
Müdafiəçilər: 2.Şkordan Mustafi ("Valensiya", İspaniya), 3.Yonas Hektor ("Köln"), 4. Benedikt Hövedes ("Şalke"), 5.Mats Hummels ("Borussiya" Dortmund), 16.Conatan Ta ("Roma", İtaliya), 17.Jerom Boatenq ("Bavariya"), 21.Coşua Kimmix ("Bavariya")
Yarımmüdafiəçilər: 6.Sami Xedira ("Real Madrid", İspaniya), 7.Bastian Şvaynştayger ("Mançester Yunayted", İngiltərə), 8.Məsut Özil ("Arsenal", İngiltərə), 9.Andre Şürrle ("Volfsburq"), 11.Yulian Draksler ("Volfsburq"), 14.Əmrə Can ("Liverpul", İngiltərə), 15.Yulian Vayql ("Borussiya" Dortmund), 18.Toni Kroos ("Real Madrid", İspaniya), 19.Mario Qötze ("Bavariya"), 20.Leroy Sane ("Şalke")
Hücumçular: 10.Lukas Podolski ("Qalatasaray", Türkiyə), 13.Tomas Müller ("Bavariya"), 23.Mario Qomes ("Beşiktaş").
9.Macarıstan
Qapıçılar: 1.Qabor Kiray ("Haladaş"), 12.Deneş Dibus ("Ferentsvaroş"), 22.Peter Qulaçi ("Leyptsiq", Almaniya).
Müdafiəçilər: 2.Adam Lanq ("Videoton"), 3.Mixay Korxut ("Debretsen"), 4.Tamaş Kadar ("Lex", Polşa), 5.Attila Fiola ("Puşkaş-Akademiya"), 16.Adam Pinter ("Ferentsvaroş"), 20.Riçard Quzmiç ("Visla", Polşa), 21.Barnabaş Beşe (MTK), 23.Roland Yuxas ("Videoton")
Yarımmüdafiəçilər: 6.Akoş Elek ("Dyosdyor"), 8.Adam Nad ("Ferentsvaroş"), 14.Gerqyo Lovrençiç ("Lex", Polşa), 15.Laslo Klaynhasler ("Verder", Almaniya), 18.Zoltan Ştiber ("Nürnberq", Almaniya)
Hücumçular: 7.Balaj Cucak ("Bursaspor", Türkiyə), 9.Adam Salay ("Hannover", Almaniya), 10.Zoltan Gera ("Ferentsvaroş"), 11.Kristian Nemet ("Əl-Qarafa", Qətər), 13.Daniel Bede ("Ferentsvaroş"), 17. Nemanya Nikoliç ("Legiya", Polşa), 19.Tamaş Prişkin ("Slovan", Slovakiya)
10.İslandiya
Qapıçılar: 1.Hannes Halldorsson ("Bodo-Qlimt", Norveç), 12.Oqmundur Kristinsson ("Hammarbü", İsveç), 13.İnqvar Yonsson ("Sandefyord", Norveç)
Müdafiəçilər: 2.Birkir Sevarsson ("Hammarbü", İsveç), 3.Haukur Heydar Hauksson (AİK, İsveç), 4.Hyortur Hermansson ("Höteborq", İsveç), 5.Sverir İnqason ("Lokeren", Belçika), 6.Raqnar Siqurdsson ("Krasnodar", Rusiya), 18.Elmar Byarnason ("Orxus", Danimarka), 19.Hordur Maqnusson ("Çezena", İtaliya), 21. Arnor İnqvi Traustason ("Norrçöpinq" İsveç), 23.Ari Skulason ("Odense", Danimarka)
Yarımmüdafiəçilər: 8.Birkir Byarnason ("Bazel", İsveçrə), 10.Gilfi Siqurdsson ("Suonsi", Uels), 14.Kari Arnason ("Malmö", İsveç), 16.Runar Mar Siquryonsson ("Sandsvall", İsveç), 17.Aron Qunnarsson ("Kardiff Siti", Uels), 20.Emil Hollfredsson ("Udineze", İtaliya)
Hücumçular: 7.Yohan Qudmundsson ("Çarlton", İngiltərə), 9.Kolbeyn Siqtorsson ("Nant", Fransa), 11.Alfred Finnboqason ("Auqsburq", Almaniya), 15.Yon Dadi Bodvarsson ("Kayzerslautern", Almaniya), 22.Eydur Qudyonsen ("Molde", Norveç)
11.İtaliya
Qapıçılar: 1.Canluici Buffon ("Yuventus"), 12.Salvatore Siriqu (PSJ, Fransa), 13.Federiko Marketti ("Latsio")
Müdafiəçilər: 2.Mattia de Şilyo ("Milan"), 3.Corcio Kyellini ("Yuventus"), 4.Matteo Darmian ("Mançester Yunayted", İngiltərə), 5.Ancelo Oqbonna ("Vest Hem", İngiltərə), 15.Andrea Bartsalyi ("Yuventus"), 19.Leonardo Bonuççi ("Yuventus")
Yarımmüdafiəçilər: 6.Antonio Kandreva ("Latsio"), 8.Alessandro Florentsi ("Roma"), 10.Tiaqo Motta (PSJ, Fransa), 14.Stefano Sturaro ("Yuventus"), 16.Daniele de Rossi ("Roma"), 18. Marko Parolo ("Latsio"), 21.Federiko Bernardeski ("Fiorentina"), 23.Emanuele Cakkerini ("Boloniya")
Hücumçular: 7. Simone Zaza ("Yuventus"), 9.Qratsiano Pelle ("Sautgempton", İngiltərə), 11.Çiro İmmobile ("Torino"), 17.Eder Martins ("İnter"), 20.Lorentso İnsinye ("Napoli"), 22.Stefan Əl-Şaravi ("Roma")
12.Şimali İrlandiya
Qapıçılar: 1.Maykl Makqovern ("Hemilton", Şotlandiya), 12.Roy Kerrol ("Nots Kaunti", İngiltərə), 23.Alan Mannus ("Sent-Conson", Şotlandiya).
Müdafiəçilər: 2.Konnor Maklaflin ("Flitvud", İngiltərə), 4.Qaret Makoli ("Vest Bromviç", İngiltərə), 5.Conni Evans ("Vest Bromviç", İngiltərə), 6.Kris Berd ("Fulhem", İngiltərə),15.Lük Makkalok ("Donkaster", İngiltərə), 17.Paddi Makneyr ("Mançester Yunayted", İngiltərə), 18. Aron Hyuz ("Melburn Siti", Avstraliya), 20.Kreyq Katkart ("Uotford", İngiltərə), 22.Li Hodson ("Kilmarmok", Şotlandiya)
Yarımmüdafiəçilər: 3.Şeyn Ferqyuson ("Milluoll", İngiltərə), 8.Stiven Deyvis ("Sautgempton", İngiltərə), 13.Korri Evans ("Blekbern", İngiltərə), 14.Stüart Dallas ("Lids", İngiltərə), 16.Oliver Norvud ("Ridinq", İngiltərə), Ceymi Uord ("Nottingem Forest", İngiltərə), 21.Coş Macennis ("Kilmarnok", Şotlandiya)
Hücumçular: 7.Nayl Makginn ("Aberdin", Şotlandiya), 9.Uill Qriqq ("Uiqan", İngiltərə), 10.Kayl Lafferti ("Birmingem", İngiltrərə), 11.Konor Vaşinqton (KPR, İngiltərə)
13.Polşa
Qapıçılar: 1.Voytsex Şesni ("Roma", İtaliya), 12.Artur Boruts ("Bornmut", İngiltərə), 22.Lukaş Fabianski ("Suonsi", İngiltərə),
Müdafiəçilər: 2.Mixal Pazdan ("Legiya"), 3.Artur Yenceyçik ("Krasnodar", Rusiya), 4.Tiaqo Sionek ("Palermo", İtaliya), 14.Yakub Vavjinyak ("Lexiya"), 15.Kamil Qlik ("Torino", İtaliya), 18.Bartoş Salamon ("Kalyari", İtaliya), 20.Lukaş Pişek ("Borussiya" Dortmund, Almaniya)
Yarımmüdafiəçilər: 5.Kjiştof Monçinski ("Visla"), 6.Tomaş Yodlovets ("Legiya"), 8.Karol Linetti ("Lex"), 10.Qjeqoj Krıxovyak ("Sevilya", İspaniya), 11.Kamil Qrositski ("Renn", Fransa), 16.Yakub Blaşikovski ("Fiorentina", İtaliya), 17.Slavomir Peşko ("Lex"), 19.Pyotr Jelinski ("Empoli", İtaliya), 21.Bartoş Kapustka ("Krakovya"), 23.Filip Stajinski ("Zaqlembe")
Hücumçular: 7.Arkaduiş Milik ("Ayaks", Hollandiya), 9.Robert Levandovski ("Bavariya", Almaniya), 13.Mariuş Stempinski ("Rux")
14.Portuqaliya
Qapıçılar: 1.Ruy Patrisiu ("Sportinq"), 12.Antoni Lopes ("Lion", Fransa), 22.Eduardo ("Dinamo" Zaqreb, Xorvatiya)
Müdafiəçilər: 2.Brunu Alveş ("Fənərbağça", Türkiyə), 3.Pepe ("Real Madrid", İspaniya), 4.Joze Fonte ("Sautgempton", İngiltərə), 5.Rafael Gerrero ("Loryan", Fransa), 6.Rikardu Karvalyo ("Monako", Fransa), 19. Elizeu ("Benfika"), 21.Sedrik ("Sautgempton", İngiltərə)
Yarımmüdafiəçilər: 8.Joao Moutinyo ("Monako", Fransa), 10.Joao Mario ("Sportinq"), 11.Vieyrinya ("Volfsburq", Almaniya), 13.Danilo ("Portu"), 14.Vilyam Karvalyo ("Sportinq"), 15.Andre Qomeş ("Valensiya", İspaniya), 16.Renato Sançes ("Benfika"), 18.Rafa Silva ("Braqa"), 23.Adrien Silva, ("Sportinq")
Hücumçular: 7.Kriştianu Ronaldu ("Real Madrid", İspaniya), 9.Eder ("Suonsi", Uels), 17.Luiş Nani ("Fənərbağça", Türkiyə), 20. Rikardu Kuarejma ("Beşiktaş", Türkiyə)
15.İrlandiya
Qapıçılar: 1.Kiran Vestvud ("Şeffild Uensdey", İngiltərə), 16.Şey Given ("Stok Siti", İngiltərə), 23.Darren Randolf ("Vest Hem", İngiltərə)
Müdafiəçilər: 2.Simus Koulmen ("Everton", İngiltərə), 3.Klaran Klark ("Aston Villa", İngiltərə), 4.Con O Şi ("Sanderlend", İngiltərə), 5.Riçard Kio ("Derbi Kaunti", İngiltərə), 12.Şeyn Daffi ("Blekbern", İngiltərə), 15.Kirus Kristi ("Derbi Kaunti", İngiltərə), 17.Stiven Uord ("Bernli", İngiltərə)
Yarımmüdafiəçilər: 6.Qlenn Uilan ("Stok Siti", İngiltərə), 7.Eyden Makgidi ("Şeffild Uensdey", İngiltərə), 8.Ceyms Makkarti ("Everton", İngiltərə), 11.Ceyms Maklin ("Vest Bromviç", İngiltərə), 13.Ceff Hendrik ("Derbi Kaunti", İngiltərə), 18.Devid Meyler ("Hall Siti", İngiltərə), 19.Robbi Bredi ("Norviç", İngiltərə), 20.Uesli Hulahan ("Norviç", İngiltərə), 22.Stiven Kuinn ("Ridinq", İngiltərə)
Hücumçular: 9.Şeyn Lonq ("Sautgempton", İngiltərə), 10.Robbi Kin ("Los-Anceles Qalaksi", ABŞ), 14.Con Uolters ("Stok Siti", İngiltərə), 21.Deril Mörfi ("İpsviç", İngiltərə)
16.Rumıniya
Qapıçılar: 1.Kostel Pantilimon ("Uotford", İngiltərə), 12.Çiprian Tataruşanu ("Fiorentina", İtaliya), 23.Silviu Lunq ("Astra").
Müdafiəçilər: 2.Aleksandru Matel ("Dinamo" Zaqreb, Xorvatiya), 3.Razvan Rats ("Rayo Valyekano", İspaniya), 4.Kosmin Moti ("Ludoqorets", Bolqarıstan), 6.Vlad Kirikeş ("Napoli", İtaliya), 15.Valerika Qaman ("Astra", Ruminiya), 16.Steliano Filip ("Dinamo" Buxarest), 21.Draqoş Qriqore ("Əl-Sailiya", Qətər), 22.Kristian Sapunaru ("Panduri", Ruminiya)
Yarımmüdafiəçilər: 5.Ovidiu Hoban ("Hapoel" Beer Şeva, İsrail), 7.Aleksandru Çipçiu ("Styaua"), 8.Mixay Pintiliy ("Styaua"), 10.Nikolae Stançu ("Styaua"), 11.Qabriel Torxe ("Osmanlıspor", Türkiyə), 17.Lusian Sanmarten ("Əl-İttihad", Saudiyyə Ərəbistanı), 18.Andrey Prepelita ("Ludoqorets", Bolqarıstan), 20.Adrian Popa, ("Styaua")
Hücumçular: 9.Denis Alibek ("Astra"), 13.Klaudiu Keșeru ("Ludoqorets", Bolqarıstan), 14.Florin Andone ("Kordoba", İspaniya), 19.Boqdan Stanku ("Gənclərbirliyi", Türkiyə)
17.Rusiya
Qapıçılar: 1.İqor Akinfeev (MOİK), 12.Yuri Lodıqin ("Zenit"), 16.Gilyerme ("Lokomotiv")
Müdafiəçilər: 2.Roman Şişkin ("Lokomotiv"), 3.İqor Smolnikov ("Zenit"), 4.Sergey İqnaşeviç (ÇSKA), 5.Roman Noyştedter ("Şalke", Almaniya), 6.Aleksey Berezutski (MOİK), 14.Vasili Berezutski (MOİK), 21.Georgi Şennikov (MOİK), 23.Dmitri Kombarov ("Spartak")
Yarımmüdafiəçilər: 7.Artur Yusupov ("Zenit"), 8.Denis Qluşakov ("Spartak"), 11.Pavel Mamayev ("Krasnodar"), 13. Aleksandr Qolovin (MOİK), 15.Roman Şırokov (MOİK), 17.Oleq Şatov ("Zenit"), 18.Oleq İvanov ("Terek"), 19.Aleksandr Səmədov ("Lokomotiv"), 20.Dmitri Torbinski ("Krasnodar")
Hücumçular: 9.Aleksandr Kokorin ("Zenit"), 10.Fyodor Smolov ("Krasnodar"), 22.Artyom Dzyuba, ("Zenit")
18.Slovakiya
Qapıçılar: 1.Yan Muxa ("Slovan"), 12.Yan Novata ("Rapid" Vyana, Avstriya), 23.Matuş Kozaçik ("Viktoriya", Çexiya),
Müdafiəçilər: 2.Peter Pekarik ("Herta", Almaniya), 3.Martin Şkrtel ("Liverpul", İngiltərə), 4.Yan Duritsa ("Lokomotiv", Rusiya), 5.Norbert Dyomber ("Roma", İtaliya), 14.Milan Şkrinyar ("Sampdoriya", İtaliya), 15.Tomaş Quboçan ("Dinamo" Moskva, Rusiya), 16.Kornel Salata ("Slovan"), 18.Duşan Şvento ("Köln", Almaniya)
Yarımmüdafəçilər: 6.Yan Qrequş ("Yablonets", Çexiya), 7.Vladimir Vayss ("Əl-Qarafa", Qətər), 8.Ondrey Duda ("Legiya", Polşa), 10.Miroslav Stox ("Bursaspor", Türkiyə), 13. Patrik Qroşovski ("Viktoriya", Çexiya), 17.Marek Hamşik ("Napoli", İtaliya), 19.Yuray Kuçka ("Milan", İtaliya), 20.Robert Mak (PAOK, Yunanıstan), 22.Viktor Peçovski ("Jilina").
Hücumçular: 9.Stanislav Şestak ("Ferentsvaroş", Macarıstan), Adam Nemets ("Villem II", Hollandiya), 21.Mixail Dyuriş ("Viktoriya", Çexiya)
19.İspaniya
Qapıçılar: 1.İker Kasilyas ("Portu", Portuqaliya), 13.David de Xea ("Mançester Yunayted", İngiltərə), 23.Serxio Riko ("Sevilya")
Müdafiəçilər: 2.Sezar Aspilikueta ("Çelsi", İngiltərə), 3.Jerar Pike ("Barselona"), 4.Mark Bartra ("Barselona"), 12.Ektor Bellerin ("Arsenal", İngiltərə), 15. Serxio Ramos ("Real Madrid"), 16.Xuanfran Torres ("Atletiko"), 17.Mikel San Xose ("Atletik"), 18.Jordi Alba ("Barselona")
Yarımmüdafiəçilər: 5.Serxio Buskets ("Barselona"), 6.Andres İnyesta ("Barselona"), 8.Koke ("Atletiko"), 10. Sesk Fabreqas ("Çelsi", İngiltərə), 14.Tiaqo Alkantara ("Bavariya", Almaniya), 19.Bruno Soriano ("Vilyarreal"), 21.David Silva ("Mançester Siti", İngiltərə)
Hücumçular: 7.Alvaro Morata ("Yuventus", İtaliya), 9.Lukas Vaskes ("Real Madrid"), 11.Pedro Rodriges ("Çelsi", İngiltərə), 20.Aris Adurits ("Atletik"), 22.Nolito ("Selta")
20.İsveç
Qapıçılar: 1.Andreas İsaksson ("Kasımpaşa", Türkiyə), 12.Robin Olsen ("Kopenhagen", Danimarka), 23.Patrik Karlqren (AİK)
Müdafiəçilər: 2.Mikael Lüstiq ("Seltik", Şotlandiya), 3.Erik Yohansson ("Kopengahen", Danimarka), 4.Andreas Qrankvist ("Krasnodar", Rusiya), 5.Martin Olsson ("Norviç", İngiltərə), 13.Pontus Yansson ("Torino", İtaliya), 14.Viktor Lindelöf ("Benfika", Portuqaliya), 17.Lüdviq Auqustinsson ("Kopengahen", Danimarka)
Yarımmüdafiəçilər: 6.Emil Forsberq ("Leyptsiq", Almaniya), 7.Sebastian Larsson ("Sanderlend", İngiltərə), 8.Albin Ekdal ("Hamburq", Almaniya), 9.Kim Çöllstrem ("Qrasshoppers", İsveçrə), 15.Oskar Hilyemark ("Palermo", İtaliya), 16.Pontus Vernblum (MOİK, Rusiya), 18.Oskar Levitski ("Malmö"), 21.Cimmi Durmaz ("Olimpiakos", Yunanıstan), 22.Erkan Zengin ("Trabzonspor", Türkiyə).
Hücumçular: 10.Zlatan İbrahimoviç (PSJ, Fransa), 11.Markus Berq ("Panatinaikos", Yunanıstan), 19.Emir Kuyoviç ("Norrçöpinq"), 20.Con Qvidetti ("Selta", İspaniya)
21.İsveçrə
Qapıçılar: 1.Yann Zommer ("Borussiya" Mönhenqladbax, Almaniya), 12.Marvin Hits ("Auqsburq", Almaniya), Roman Bürki ("Borussiya" Dortmund, Almaniya)
Müdafiəçilər: 2.Ştefan Lixtştayner ("Yuventus", İtaliya), 3.Fransua Mubance ("Tuluza", Fransa), 4.Niko Elvedi ("Borussiya" Mönhenqladbax, Almaniya), 5.Stiv Von Bergen ("Yanq Boyz"), 6.Mixael Lanq ("Bazel"), 13.Rikardo Rodriqes ("Volfsburq", Almaniya), 20.Yohan Coru ("Hamburq", Almaniya), 22.Fabian Şar ("Hoffenhaym", Almaniya)
Yarımmüdafiəçilər: 8.Fabian Fray ("Maynts", Almaniya), 10.Qranit Xaka ("Borussiya" Mönhenqladbax, Almaniya), 11.Valon Behrami ("Uotford", İngiltərə), 14.Denis Zakaria ("Yanq Boyz"), 15.Blerim Cemaili ("Cenoa", İtaliya), 16.Jelson Fernandes ("Renn", Fransa), 23.Xerdan Şakiri ("Stok Siti", İngiltərə)
Hücumçular: 7.Bril Embolo ("Bazel"), 9.Haris Seferoviç ("Ayntraxt" Frankfurt, Almaniya), 17.Şani Taraşay ("Qrasshoppers"), 18.Admir Mehmedi ("Bayer" Leverkuzen, Almaniya), 19.Eren Derdiyok ("Kasımpaşa", Türkiyə)
22.Türkiyə
Qapıçılar: 1.Volkan Babacan ("Medipol Başakşehir"), 12.Onur Recep Kıvrak ("Trabzonspor"), 23.Harun Tekin ("Bursaspor").
Müdafiəçilər: 2.Semih Kaya ("Qalatasaray"), 3.Hakan Balta ("Qalatasaray"), 4.Ahmet Çalık ("Gənclərbirliyi"), 7.Gökhan Gönül ("Fənərbağça"), 13. İsmayıl Köybaşı ("Beşiktaş"), 22.Şener Özbayraklı ("Fənərbağça"),
Yarımmüdafiəçilər: 5.Nuri Şahin ("Borussiya" Dortmund, Almaniya), 6.Hakan Çalhanoğlu ("Bayer" Leverkuzen, Almaniya), 8.Səlçuk İnan ("Qalatasaray"), 10.Arda Turan ("Barselona", İspaniya), 11.Olcay Şahan ("Beşiktaş"), 14.Oğuzhan Özyakup ("Beşiktaş"), 15.Mehmet Topal ("Fənərbağça"), 16.Ozan Tufan ("Fənərbağça"), 18.Caner Erkin ("Fənərbağça"), 19.Yunus Mallı ("Maynts", Almaniya), 20.Volkan Şen ("Fənərbağça")
Hücumçular: 9.Cenk Tosun ("Beşiktaş"), 17.Burak Yılmaz ("Beyinq Qoan", Çin), 21.Emre Mor ("Norşellan", Danimarka).
23.Ukrayna
Qapıçılar: 1.Denis Boyko ("Beşiktaş", Türkiyə), 12.Andrey Pyatov ("Şaxtyor"), 23.Nikita Şevçenko ("Zarya").
Müdafiəçilər: 2.Boqdan Butko ("Amkar", Rusiya), 3.Yevgeni Xaçeridi ("Dinamo" Kiyev), 5.Aleksandr Kuçer ("Şaxtyor"), 13.Vyaçeslav Şevçuk ("Şaxtyor"), 17.Artyom Fedetski ("Dnepr"), 20.Yaroslav Rakitski ("Şaxtyor")
Yarımmüdafiəçilər: 4.Anatoli Timoşuk ("Kayrat", Qazaxıstan), 6.Taras Stepanenko ("Şaxtyor"), 7.Andrey Yarmolenko ("Dinamo" Kiyev), 9.Viktor Kovalenko ("Şaxtyor"), 10.Yevgeni Konoplyanka ("Sevilya", İspaniya), 14.Ruslan Rotan ("Dnepr"), 16.Sergey Sidorçuk ("Dinamo" Kiyev), 18.Sergey Rıbalka ("Dinamo" Kiyev), 19.Denis Qarmaş ("Dinamo" Kiyev), 21.Aleksandr Zinçenko ("Ufa", Rusiya), 22. Aleksandr Karavayev ("Zarya")
Hücumçular: 8.Roman Zozulya ("Dnepr"), 11.Yevgeni Seleznyov ("Şaxtyor") 15. Filipp Budkovski ("Zarya")
24.Uels
Qapıçılar: 1.Ueyn Hennessi ("Kristal Pelas", İngiltərə), 12.Oveyn Fon Uilyams ("İnverness", Şotlandiya), 21.Danni Uord ("Liverpul", İngiltərə)
Müdafiəçilər: 2.Kris Qanter ("Ridinq", İngiltərə), 3.Neyl Teylor ("Suonsi", İngiltərə), 4.Ben Devis ("Tottenhem", İngiltərə), 5.Ceyms Çester ("Vest Bromviç", İngiltərə), 6.Eşli Uilyams ("Suonsi", İngiltərə), 15.Eşli Riçards ("Fulhem", İngiltərə), 19.Ceyms Kollinz ("Vest Hem", İngiltərə)
Yarımmüdafiəçilər: 7.Co Allen ("Liverpul", İngiltərə), 8.Endi Kinq ("Lester", İngiltərə), 10.Aaron Remsi ("Arsenal", İngiltərə), 14.Devid Edvards ("Vulverhempton", İngiltərə), 16.Co Ledli ("Kristal Pelas", İngiltərə), 20.Conatan Uilyams ("Kristal Pelas", İngiltərə), 22.Devid Voan ("Nottingem Forest", İngiltərə)
Hücumçular: 9.Hal Robson-Kanu ("Ridinq", İngiltərə), 11.Qaret Beyl ("Real", İspaniya), 13.Corc Uilyams ("Fulhem", İngiltərə), 17.Devid Kotterill ("Birmingem", İngiltərə), 18.Sem Vouks ("Bernli", İngiltərə), 23.Simon Çörç ("MK Dons", İngiltərə))
Rövşən ƏhlimanoğluXəbərin müəllifi
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