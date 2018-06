Bakı Dəmir Yolu Vağzalını gündəlik təmizləyəcək şirkət axtarılır

Bakı. 7 aprel. REPORT.AZ/ "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin İnfrastruktur Departamenti yol təsərrüfatı malları, "Dəmiryolservis" MMC rels qaynaq qatarında istifadə edilən mal-materialların alınması, Sərnişin daşımaları Departamenti Bakı Dəmir Yolu Vağzalının inzibati binası, vağzalın platforması, köməkçi binalar və yeraltı keçidlərin gündəlik təmizlənməsi ilə əlaqədar açıq tenderlər elan edib.

QSC-nin hər bir strukturunun keçirdiyi tenderlər bir lot üzrə keçirilir. İnfrastruktur Departamenti və "Dəmiryolservis" MMC-nin tenderlərində iştirak haqqı 300 manat təşkil edir. Sərnişin daşımaları Departamentinin tenderində iştirak haqqı isə 400 manatdır.

İddiaçılar zəruri sənədləri 10 may saat 18:00-dək, tender təklifi və zəmanət blankını isə 18 may saat 18:00-a qədər Bakı şəhəri, D.Əliyeva küçəsi,230 ünvanına təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 19 may saat 11:00-da göstərilən ünvanda açılacaq.