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    "Yuğ" teatrının yanvar ayı üçün repertuarı açıqlanıb

    Bakı. 4 yanvar. REPORT.AZ/ Azərbaycan Dövlət “Yuğ” Teatrının yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan repertuar planı açıqlanıb.

    "Report" teatrın repertuar planını təqdim edir:

    6 yanvar, saat 19:00 - R.Akutaqava “Müəmmalı bir qətlin üç versiyası”

    12 yanvar, saat 19:00 - T.Vahid “Quş dili”

    13 yanvar, saat 19:00 - A.P.Çexov “Təklif. Elçilik”

    18 yanvar, saat 19:00 - G.Dumbadze “Məşhər günü”

    26 yanvar, saat 19:00 - P.Nurəliyeva “Sonuncu”

    27 yanvar, saat 19:00 - V.Klim “Medeya. Sekvensiya-01”

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