"Yuğ" teatrının yanvar ayı üçün repertuarı açıqlanıb

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Bakı. 4 yanvar. REPORT.AZ/ Azərbaycan Dövlət “Yuğ” Teatrının yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan repertuar planı açıqlanıb.
"Report" teatrın repertuar planını təqdim edir:
6 yanvar, saat 19:00 - R.Akutaqava “Müəmmalı bir qətlin üç versiyası”
12 yanvar, saat 19:00 - T.Vahid “Quş dili”
13 yanvar, saat 19:00 - A.P.Çexov “Təklif. Elçilik”
18 yanvar, saat 19:00 - G.Dumbadze “Məşhər günü”
26 yanvar, saat 19:00 - P.Nurəliyeva “Sonuncu”
27 yanvar, saat 19:00 - V.Klim “Medeya. Sekvensiya-01”
Ruhanə MirzəyevaXəbərin müəllifi