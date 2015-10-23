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    Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının noyabr ayı üçün repertuarı açıqlanıb

    Report teatrın repertuarını təqdim edir

    Bakı. 23 oktyabr. REPORT.AZ/ Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının noyabr ayı üçün repertuarı açıqlanıb. "Report" teatrın aylıq repertuarını təqdim edir:

    Tarix Tamaşanın adı Saat
    6 noyabr Con Patrik  "Qocanı öldürməliyik" 12:00
    7 noyabr Qrimm qardaşları  "Cəsur dərzi" 11:00-13:00
    8 noyabr S.S. Axundov "Qaraca qız" 11:00-13:00
    13 noyabr Qrimm qardaşları  "Cəsur dərzi" 14:00
    14 noyabr Qrimm qardaşları  "Cəsur dərzi" 12:00-14:00
    15 noyabr Qrimm qardaşları  "Cəsur dərzi" 12:00-14:00
    16 noyabr Qrimm qardaşları  "Cəsur dərzi" 12:00-14:00
    21 noyabr Qrimm qardaşları  "Cəsur dərzi" 11:00-13:00
    28 noyabr Qrimm qardaşları  "Cəsur dərzi" 11:00-13:00-14:00
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