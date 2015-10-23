Bakı. 23 oktyabr. REPORT.AZ/ Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının noyabr ayı üçün repertuarı açıqlanıb. "Report" teatrın aylıq repertuarını təqdim edir:
|Tarix
|Tamaşanın adı
|Saat
|6 noyabr
|Con Patrik "Qocanı öldürməliyik"
|12:00
|7 noyabr
|Qrimm qardaşları "Cəsur dərzi"
|11:00-13:00
|8 noyabr
|S.S. Axundov "Qaraca qız"
|11:00-13:00
|13 noyabr
|Qrimm qardaşları "Cəsur dərzi"
|14:00
|14 noyabr
|Qrimm qardaşları "Cəsur dərzi"
|12:00-14:00
|15 noyabr
|Qrimm qardaşları "Cəsur dərzi"
|12:00-14:00
|16 noyabr
|Qrimm qardaşları "Cəsur dərzi"
|12:00-14:00
|21 noyabr
|Qrimm qardaşları "Cəsur dərzi"
|11:00-13:00
|28 noyabr
|Qrimm qardaşları "Cəsur dərzi"
|11:00-13:00-14:00
Ülviyyə HəsənqızıXəbərin müəllifi
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