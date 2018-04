I Avropa Oyunlarının 10-cu günü göstəriləcək tamaşaların və konsertlərin siyahısı

Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ "Bakı 2015" I Avropa Oyunlarının 10-cu günü Azərbaycanın teatr və konsert mərkəzlərində göstəriləcək tamaşa və konsertlərin siyahısı açıqlanıb. "Report" iyunun 21-nə olan proqramı təqdim edir:

Akademik Milli Dram Teatrı

M.F.Axundov "Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran"

Başlanır: saat 19.00

Biletlərin qiyməti 6-10 manat.

Akademik Opera və Balet Teatrı

P.Maskani C.Verdi "Kənd namusu"operası

Başlanır: saat 19.00

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

E. Sabitoğlu, Y. Şvarts "Qırmızı papaq"

Başlanır: saat 12.00

Ə. Haqverdiyev "Kimdir müqəssir?"

Başlanır: saat 19.00

Biletlərin qiyməti 6-10 manat.

S.Vurğun adına Rus Dram Teatrı

M.Lermontov "Maskarad"

Başlanır saat 19.00

Biletlər 11-15 manat.

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

Azərbaycan xalq nağılı "Göyçək Fatma"

Başlanır 12.00

Ə.Haqverdiyev "Pəri Cadu"

Başlanır 19.00

Biletlərin qiyməti 6 manat

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

K. Kaldoni "Pinokkionun macəraları"

Başlanır: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası

Ondekoza: Japanese Demon Drummers Revives Earth "Put the soul into one strike” (Yaponiya) konsert

Yay zalı : Başlanır 21:00