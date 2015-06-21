I Avropa Oyunlarının 10-cu günü göstəriləcək tamaşaların və konsertlərin siyahısı

Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ "Bakı 2015" I Avropa Oyunlarının 10-cu günü Azərbaycanın teatr və konsert mərkəzlərində göstəriləcək tamaşa və konsertlərin siyahısı açıqlanıb. "Report" iyunun 21-nə olan proqramı təqdim edir:
Akademik Milli Dram Teatrı
M.F.Axundov "Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran"
Başlanır: saat 19.00
Biletlərin qiyməti 6-10 manat.
Akademik Opera və Balet Teatrı
P.Maskani C.Verdi "Kənd namusu"operası
Başlanır: saat 19.00
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı
E. Sabitoğlu, Y. Şvarts "Qırmızı papaq"
Başlanır: saat 12.00
Ə. Haqverdiyev "Kimdir müqəssir?"
Başlanır: saat 19.00
Biletlərin qiyməti 6-10 manat.
S.Vurğun adına Rus Dram Teatrı
M.Lermontov "Maskarad"
Başlanır saat 19.00
Biletlər 11-15 manat.
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı
Azərbaycan xalq nağılı "Göyçək Fatma"
Başlanır 12.00
Ə.Haqverdiyev "Pəri Cadu"
Başlanır 19.00
Biletlərin qiyməti 6 manat
Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı
K. Kaldoni "Pinokkionun macəraları"
Başlanır: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası
Ondekoza: Japanese Demon Drummers Revives Earth "Put the soul into one strike” (Yaponiya) konsert
Yay zalı : Başlanır 21:00
Ülviyyə HəsənqızıXəbərin müəllifi
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