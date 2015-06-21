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    I Avropa Oyunlarının 10-cu günü göstəriləcək tamaşaların və konsertlərin siyahısı

    Report iyunun 21-nə olan repertuarı təqdim edir

    Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ "Bakı 2015" I Avropa Oyunlarının 10-cu günü Azərbaycanın teatr və konsert mərkəzlərində göstəriləcək tamaşa və konsertlərin siyahısı açıqlanıb. "Report" iyunun 21-nə olan proqramı təqdim edir:

     Akademik Milli Dram Teatrı

    M.F.Axundov "Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran"

    Başlanır: saat 19.00

    Biletlərin qiyməti 6-10 manat.

    Akademik Opera və Balet Teatrı

    P.Maskani C.Verdi "Kənd namusu"operası

    Başlanır: saat 19.00

    Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

    E. Sabitoğlu, Y. Şvarts "Qırmızı papaq"

    Başlanır: saat 12.00

    Ə. Haqverdiyev "Kimdir müqəssir?"

    Başlanır: saat 19.00

    Biletlərin qiyməti 6-10 manat.

    S.Vurğun adına Rus Dram Teatrı

    M.Lermontov "Maskarad"

    Başlanır saat 19.00

    Biletlər 11-15 manat.

    Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

    Azərbaycan xalq nağılı "Göyçək Fatma"

    Başlanır 12.00

    Ə.Haqverdiyev "Pəri Cadu"

    Başlanır 19.00

    Biletlərin qiyməti 6 manat

    Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

    K. Kaldoni "Pinokkionun macəraları"

    Başlanır: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

    M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası

    Ondekoza: Japanese Demon Drummers Revives Earth "Put the soul into one strike” (Yaponiya) konsert

    Yay zalı : Başlanır 21:00

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