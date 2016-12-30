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Akademik Opera və Balet Teatrının yanvar ayına olan repertuarı açıqlanıb

Report teatrın repertuarını təqdim edir

Bakı. 30 dekabr. REPORT.AZ/ Akademik Opera və Balet Teatrının 2017-ci ilin yanvar ayına olan repertuarı açıqlanıb.

"Report" teatrın repertuarını təqdim edir:

4 yanvar

Saat. 14:00. Pyotr Çaykovski "Şelkunçik"

7 yanvar

Saat. 19:00. Cakomo Puççini "İl Tabarro"

8 yanvar

Saat. 19:00. Əfrasiyab Bədəlbəyli "Qız Qalası"

11 yanvar

Saat. 19:00. Pyotr Çaykovski "Şelkunçik"

14 yanvar

Saat. 19:00. Qara Qarayev "Yeddi Gözəl"

15 yanvar

Saat 19:00. Cüzeppe Verdi "Traviata"

18 yanvar

Saat 19:00. Üzeyir Hacıbəyli "Leyli və Məcnun"

21 yanvar

Saat 19:00. Qaetano Donisetti "Sevgi şərbəti"

22 yanvar

Saat 19:00. Lüdviq Minkus "Paxita" , Frederik Şopen "Şopeniana"

25 yanvar

Saat 19:00. Zülfüqar Hacıbəyov "Aşıq Qərib"

28 yanvar

Saat 19:00. Lüdviq Minkus "Don Kixot"

29 yanvar

Saat 14:00. Leonid Vaynşteyn "Zoluşka"

30 yanvar

Saat 14:00. İohan Ştraus "Düyməcik"

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