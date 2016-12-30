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    Akademik Opera və Balet Teatrının yanvar ayına olan repertuarı açıqlanıb

    Report teatrın repertuarını təqdim edir

    Bakı. 30 dekabr. REPORT.AZ/ Akademik Opera və Balet Teatrının 2017-ci ilin yanvar ayına olan repertuarı açıqlanıb.

    "Report" teatrın repertuarını təqdim edir:

    4 yanvar

    Saat. 14:00. Pyotr Çaykovski "Şelkunçik"

    7 yanvar

    Saat. 19:00. Cakomo Puççini "İl Tabarro"

    8 yanvar

    Saat. 19:00. Əfrasiyab Bədəlbəyli "Qız Qalası"

    11 yanvar

    Saat. 19:00. Pyotr Çaykovski "Şelkunçik"

    14 yanvar

    Saat. 19:00. Qara Qarayev "Yeddi Gözəl"

    15 yanvar

    Saat 19:00. Cüzeppe Verdi "Traviata"

    18 yanvar

    Saat 19:00. Üzeyir Hacıbəyli "Leyli və Məcnun"

    21 yanvar

    Saat 19:00. Qaetano Donisetti "Sevgi şərbəti"

    22 yanvar

    Saat 19:00. Lüdviq Minkus "Paxita" , Frederik Şopen "Şopeniana"

    25 yanvar

    Saat 19:00. Zülfüqar Hacıbəyov "Aşıq Qərib"

    28 yanvar

    Saat 19:00. Lüdviq Minkus "Don Kixot"

    29 yanvar

    Saat 14:00. Leonid Vaynşteyn "Zoluşka"

    30 yanvar

    Saat 14:00. İohan Ştraus "Düyməcik"

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