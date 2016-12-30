Akademik Opera və Balet Teatrının yanvar ayına olan repertuarı açıqlanıb

Bakı. 30 dekabr. REPORT.AZ/ Akademik Opera və Balet Teatrının 2017-ci ilin yanvar ayına olan repertuarı açıqlanıb.
"Report" teatrın repertuarını təqdim edir:
4 yanvar
Saat. 14:00. Pyotr Çaykovski "Şelkunçik"
7 yanvar
Saat. 19:00. Cakomo Puççini "İl Tabarro"
8 yanvar
Saat. 19:00. Əfrasiyab Bədəlbəyli "Qız Qalası"
11 yanvar
Saat. 19:00. Pyotr Çaykovski "Şelkunçik"
14 yanvar
Saat. 19:00. Qara Qarayev "Yeddi Gözəl"
15 yanvar
Saat 19:00. Cüzeppe Verdi "Traviata"
18 yanvar
Saat 19:00. Üzeyir Hacıbəyli "Leyli və Məcnun"
21 yanvar
Saat 19:00. Qaetano Donisetti "Sevgi şərbəti"
22 yanvar
Saat 19:00. Lüdviq Minkus "Paxita" , Frederik Şopen "Şopeniana"
25 yanvar
Saat 19:00. Zülfüqar Hacıbəyov "Aşıq Qərib"
28 yanvar
Saat 19:00. Lüdviq Minkus "Don Kixot"
29 yanvar
Saat 14:00. Leonid Vaynşteyn "Zoluşka"
30 yanvar
Saat 14:00. İohan Ştraus "Düyməcik"
Ruhanə MirzəyevaXəbərin müəllifi
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