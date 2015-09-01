Akademik Opera və Balet Teatrının sentyabr ayına olan repertuarı açıqlanıb

Bakı. 1 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı yeni teatr mövsümünün ilk repertuarını açıqlayıb.
"Report" teatrın sentyabr ayı üçün olan repertuarını təqdim edir.
19 sentyabr - Üzeyir Hacıbəyli "Leyli və Məcnun" operası
23 sentyabr - Cakomo Puççini "Manon Lesko" (premyera)
26 sentyabr - Üzeyir Hacıbəyli "Arşın mal alan"
27 sentyabr - Fikrət Əmirov "Min bir gecə"
30 sentyabr - Qara Qarayev "Leyli və Məcnun" (birpərdəli balet) və Fərəc Qarayev "Qobustan gölgələri" (birpərdəli balet)
Tamaşalar saat 19.00-da başlayır.
Ülviyyə HəsənqızıXəbərin müəllifi
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