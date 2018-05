Akademik Milli Dram Teatrı may ayına olan repertuarını açıqlayıb

Bakı. 26 aprel. REPORT.AZ/ Akademik Milli Dram Teatrının may ayına olan repertuarı açıqlanıb.

Teatrın mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, növbəti ay üçün nəzərdə tutulan repertuarda klassik və çağdaş əsərlər əsasında hazırlanan tamaşalar yer alıb.

Bakıda keçiriləcək 4-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu və IV İslam Həmrəyliyi Oyunları ilə bağlı bir neçə tamaşa ingilis və rus dillərində subtitrlərlə təqdim olunacaq.

Teatrın repertuarını təqdim edirik:

5 may - “Ölülər” (C.Məmmədquluzadə) - 16:00



6 may - “Ölülər” (C.Məmmədquluzadə) - 19:00



7 may - “Xəcalət” (H.Mirələmov) - 19:00



9 may - “Vəsiyyət” (H.Mirələmov) - 19:00



11 may - “Müfəttiş” (N.V.Qoqol) - 19:00



12 may - “Xanuma” (A.Saqareli) - 19:00



13 may - “Qürbətdən gələn məktublar” (H.Həsənov) - 12:00, “Boy çiçəyi” (İ. Əfəndiyev) - 19:00



14 may - “Qürbətdən gələn məktublar” (H.Həsənov) - 12:00, “Almaz” (C.Cabbarlı) - 19:00



16 may - “Şekspir” – (Elçin) - 19:00



17 may - “Silindr” (E.de Filippo) - 19:00



19 may - “Nazirin xanımı” (B.Nuşiç) - 19:00



20 may - “Anamın kitabı” (C.Məmmədquluzadə) - 12:00, “Almaz” (C.Cabbarlı) - 19:00



21 may - “Qaraca qız” (A.Şaiq) - 12:00, “Boy çiçəyi” (İ. Əfəndiyev) - 19.00

26 may - “Vəsiyyət” (H.Mirələmov) - 19.00