Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularını təltif edib - SİYAHI

Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, sərəncama əsasən Azərbaycan Ordusunun yaranmasının 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, qarşılarında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
1-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə
Həsənov Zakir Əsgər oğlu – general-polkovnik
Sadıkov Nəcməddin Hüseyn oğlu – general-polkovnik
Mustafayev Kərəm Nəriman oğlu – general-leytenant
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Vəliyev Kərim Tofiq oğlu – general-leytenant
Eyyubov Teymur Tərlan oğlu – general-mayor
Həsənov Hikmət Hüseyn oğlu – general-mayor
Nəcəfov Hilal Əlimurad oğlu – general-mayor
Kərimov Anar Təvəkkül oğlu – polkovnik
Qurbanov Abdulla Novruz oğlu – polkovnik
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Tahirov Ramiz Firudin oğlu – general-leytenant
Ağayev Zakir Samiddin oğlu – general-mayor
Salahov Füzuli Zəbiş oğlu – general-mayor
Abdullayev Rafael Kamil oğlu – polkovnik
Hümmətov Zaur Cəlal oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Məhərrəmov Etibar İsmayıl oğlu – polkovnik
Məmmədov Nizami Ağoğlan oğlu – polkovnik
Pirverdiyev Akif Səməndər oğlu – polkovnik
Rüstəmov Zaur Zeynalabdul oğlu – polkovnik
Dadaşov Haqverdi Xudaverdi oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Hüseyn İsbəndiyar oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı
Həmidov Tural Fəxrəddin oğlu – polkovnik-leytenant
Quliyev Ümüdvar Əzizalı oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Cəlil Allahverən oğlu – polkovnik-leytenant
Tatarov Adil Əli oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
“İgidliyə görə” medalı ilə
Osmanov Nizam Ramazan oğlu – general-leytenant
Bərxudarov Mayis Şükür oğlu – general-mayor
Cəbrayılov Xəqani Sərdar oğlu – general-mayor
Hüseynov Zahid İbrahim oğlu – general-mayor
Bayramov Samir Azad oğlu – polkovnik
Həsənov Məhəmməd Kərim oğlu – polkovnik
Ağayev İldırım Kərimağa oğlu – polkovnik-leytenant
Cavadov Rüstəm Gürşad oğlu – polkovnik-leytenant
Həmzəyev Muxtar İsmayıl oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Teymur Davud oğlu – polkovnik-leytenant
Rüstəmov Fariz Məhərrəm oğlu – polkovnik-leytenant
Rzayev Gülməmməd Tofiq oğlu – polkovnik-leytenant
Seyidov Cəfər Əziz oğlu – polkovnik-leytenant
Səfərov Elxan Hüseyn oğlu – polkovnik-leytenant
Şıxlinski Vüqar Zakir oğlu – polkovnik-leytenant
Cəfərov Aqil Özüxan oğlu – mayor
Mirzəyev Hikmət İslam oğlu – mayor
Süleymanov Faiq Rafiq oğlu – mayor
Həsənov Hümmət Fərrux oğlu – kapitan
İsaqov Mircəlal Eldar oğlu – kapitan
Mehdiyev Ələsgər Əli oğlu – kapitan
Məmmədov Rəşad Arif oğlu – kapitan
Şirinov Elnur Ramiz oğlu – kapitan
Tağıyev Vüsal Musa oğlu – kapitan
Vəliyev Nizami Dünyamin oğlu – kapitan
Gözəlov Əlqəm Əhəd oğlu – baş leytenant
Şıxnəbiyev Renat Gülməmməd oğlu – baş leytenant
Zeynalov Təbriz Eyvaz oğlu – baş leytenant
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Əkbərov Rövşən Telman oğlu – general-leytenant
Babayev Rasim Rza oğlu – polkovnik
Bağırov Natiq Hacıverdi oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Cəbrayılov Sərvər Sərdar oğlu – polkovnik
Əkbərov Nizami Əvəz oğlu – polkovnik
Əliyev İmran Kamran oğlu – polkovnik
Məmmədov Zahid Həsən oğlu – polkovnik
Şıxiyev Həbib Vələddin oğlu – polkovnik
Abdullayev Eldəniz İkram oğlu – polkovnik-leytenant
Baxışov Səxavət Mamed oğlu – polkovnik-leytenant
Daşdəmirov Mehman Qəhrəman oğlu – polkovnik-leytenant
Əmrah Anar Eldar oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı
Hüseynov Çingiz Oruc oğlu – polkovnik-leytenant
Xaniyev Vüsət Barat oğlu – polkovnik-leytenant
İbrahimov Rəşad Miraslan oğlu – polkovnik-leytenant
İsmayılov Füzuli Qəzənfər oğlu – polkovnik-leytenant
Paşayev Alıbəy Şəmil oğlu – polkovnik-leytenant
Səmidli Babək Mətləb oğlu – polkovnik-leytenant
Süleymanov Elşad Nadir oğlu – polkovnik-leytenant
Tinayev Rəşid Cuma oğlu – polkovnik-leytenant
Allahverdi İmran Əli oğlu – mayor
Babayev Aqşin Əli oğlu – mayor
Xəlilov Ramil Vəlixan oğlu – mayor
İsgəndərov İbrahim Əsəbəli oğlu – tibb xidməti mayoru
Nərimanov Cavad Əliyar oğlu – mayor
Osmanov Vasif Ramizoviç – mayor
Dadaşov Tural Alxan oğlu – baş leytenant
Balayev Coşqun Vaqif oğlu – gizir
Rəşidov İlham Tahir oğlu – gizir.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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