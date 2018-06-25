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    Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularını təltif edib - SİYAHI

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev

    Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. 

    "Report" xəbər verir ki, sərəncama əsasən Azərbaycan Ordusunun yaranmasının 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, qarşılarında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

    1-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

    Həsənov Zakir Əsgər oğlu – general-polkovnik

    Sadıkov Nəcməddin Hüseyn oğlu – general-polkovnik

    Mustafayev Kərəm Nəriman oğlu – general-leytenant

    3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

    Vəliyev Kərim Tofiq oğlu – general-leytenant

    Eyyubov Teymur Tərlan oğlu – general-mayor

    Həsənov Hikmət Hüseyn oğlu – general-mayor

    Nəcəfov Hilal Əlimurad oğlu – general-mayor

    Kərimov Anar Təvəkkül oğlu – polkovnik

    Qurbanov Abdulla Novruz oğlu – polkovnik

    “Vətən uğrunda” medalı ilə

    Tahirov Ramiz Firudin oğlu – general-leytenant

    Ağayev Zakir Samiddin oğlu – general-mayor

    Salahov Füzuli Zəbiş oğlu – general-mayor

    Abdullayev Rafael Kamil oğlu – polkovnik

    Hümmətov Zaur Cəlal oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

    Məhərrəmov Etibar İsmayıl oğlu – polkovnik

    Məmmədov Nizami Ağoğlan oğlu – polkovnik

    Pirverdiyev Akif Səməndər oğlu – polkovnik

    Rüstəmov Zaur Zeynalabdul oğlu – polkovnik

    Dadaşov Haqverdi Xudaverdi oğlu – polkovnik-leytenant

    Əliyev Hüseyn İsbəndiyar oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı

    Həmidov Tural Fəxrəddin oğlu – polkovnik-leytenant

    Quliyev Ümüdvar Əzizalı oğlu – polkovnik-leytenant

    Məmmədov Cəlil Allahverən oğlu – polkovnik-leytenant

    Tatarov Adil Əli oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

    “İgidliyə görə” medalı ilə

    Osmanov Nizam Ramazan oğlu – general-leytenant

    Bərxudarov Mayis Şükür oğlu – general-mayor

    Cəbrayılov Xəqani Sərdar oğlu – general-mayor

    Hüseynov Zahid İbrahim oğlu – general-mayor

    Bayramov Samir Azad oğlu – polkovnik

    Həsənov Məhəmməd Kərim oğlu – polkovnik

    Ağayev İldırım Kərimağa oğlu – polkovnik-leytenant

    Cavadov Rüstəm Gürşad oğlu – polkovnik-leytenant

    Həmzəyev Muxtar İsmayıl oğlu – polkovnik-leytenant

    Məmmədov Teymur Davud oğlu – polkovnik-leytenant

    Rüstəmov Fariz Məhərrəm oğlu – polkovnik-leytenant

    Rzayev Gülməmməd Tofiq oğlu – polkovnik-leytenant

    Seyidov Cəfər Əziz oğlu – polkovnik-leytenant

    Səfərov Elxan Hüseyn oğlu – polkovnik-leytenant

    Şıxlinski Vüqar Zakir oğlu – polkovnik-leytenant

    Cəfərov Aqil Özüxan oğlu – mayor

    Mirzəyev Hikmət İslam oğlu – mayor

    Süleymanov Faiq Rafiq oğlu – mayor

    Həsənov Hümmət Fərrux oğlu – kapitan

    İsaqov Mircəlal Eldar oğlu – kapitan

    Mehdiyev Ələsgər Əli oğlu – kapitan

    Məmmədov Rəşad Arif oğlu – kapitan

    Şirinov Elnur Ramiz oğlu – kapitan

    Tağıyev Vüsal Musa oğlu – kapitan

    Vəliyev Nizami Dünyamin oğlu – kapitan

    Gözəlov Əlqəm Əhəd oğlu – baş leytenant

    Şıxnəbiyev Renat Gülməmməd oğlu – baş leytenant

    Zeynalov Təbriz Eyvaz oğlu – baş leytenant

    “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

    Əkbərov Rövşən Telman oğlu – general-leytenant

    Babayev Rasim Rza oğlu – polkovnik

    Bağırov Natiq Hacıverdi oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

    Cəbrayılov Sərvər Sərdar oğlu – polkovnik

    Əkbərov Nizami Əvəz oğlu – polkovnik

    Əliyev İmran Kamran oğlu – polkovnik

    Məmmədov Zahid Həsən oğlu – polkovnik

    Şıxiyev Həbib Vələddin oğlu – polkovnik

    Abdullayev Eldəniz İkram oğlu – polkovnik-leytenant

    Baxışov Səxavət Mamed oğlu – polkovnik-leytenant

    Daşdəmirov Mehman Qəhrəman oğlu – polkovnik-leytenant

    Əmrah Anar Eldar oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı

    Hüseynov Çingiz Oruc oğlu – polkovnik-leytenant

    Xaniyev Vüsət Barat oğlu – polkovnik-leytenant

    İbrahimov Rəşad Miraslan oğlu – polkovnik-leytenant

    İsmayılov Füzuli Qəzənfər oğlu – polkovnik-leytenant

    Paşayev Alıbəy Şəmil oğlu – polkovnik-leytenant

    Səmidli Babək Mətləb oğlu – polkovnik-leytenant

    Süleymanov Elşad Nadir oğlu – polkovnik-leytenant

    Tinayev Rəşid Cuma oğlu – polkovnik-leytenant

    Allahverdi İmran Əli oğlu – mayor

    Babayev Aqşin Əli oğlu – mayor

    Xəlilov Ramil Vəlixan oğlu – mayor

    İsgəndərov İbrahim Əsəbəli oğlu – tibb xidməti mayoru

    Nərimanov Cavad Əliyar oğlu – mayor

    Osmanov Vasif Ramizoviç – mayor

    Dadaşov Tural Alxan oğlu – baş leytenant

    Balayev Coşqun Vaqif oğlu – gizir

    Rəşidov İlham Tahir oğlu – gizir.

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