Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
"Report"un xəbərinə görə, sərəncamla Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib:
“general-leytenant” hərbi rütbəsi
general-mayor Fuad Nadir oğlu Məmmədova
general-mayor Zahid İbrahim oğlu Hüseynova
“general-mayor” hərbi rütbəsi
polkovnik Qədir Əşrəf oğlu Nəsibova
polkovnik Rasim Rza oğlu Babayevə
polkovnik Vüqar Əfqan oğlu Əliverdiyevə
polkovnik Polad İsrayıl oğlu Həşimova
polkovnik İlqar Zakir oğlu Lətifova
polkovnik Məhəmməd Kərim oğlu Həsənova.
News DepartmentXəbərin müəllifi