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Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib - SİYAHI

Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

"Report"un xəbərinə görə, sərəncamla Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib:

“general-leytenant” hərbi rütbəsi

general-mayor Fuad Nadir oğlu Məmmədova

general-mayor Zahid İbrahim oğlu Hüseynova

“general-mayor” hərbi rütbəsi

polkovnik Qədir Əşrəf oğlu Nəsibova

polkovnik Rasim Rza oğlu Babayevə

polkovnik Vüqar Əfqan oğlu Əliverdiyevə

polkovnik Polad İsrayıl oğlu Həşimova

polkovnik İlqar Zakir oğlu Lətifova

polkovnik Məhəmməd Kərim oğlu Həsənova.

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