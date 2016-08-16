DSX-nın hərbi qulluqçuları və işçiləri təltif edilib - SİYAHI

Bakı. 16 avqust. REPORT.AZ/ Preziden İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, sənədə əsasən, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə görə və Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibətilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və işçiləri təltif ediliblər:
“Vətənə xidmətə görə” 1-ci dərəcəli ordeni ilə
Tağıyev Rəsul Afiq oğlu - polkovnik
“Vətənə xidmətə görə” 2-ci dərəcəli ordeni ilə
Şirin-zadə Firuz Böyükağa oğlu – general-mayor
“Vətənə xidmətə görə” 3-cü dərəcəli ordeni ilə
Bağırov Ramin Sabir oğlu – polkovnik
Qocayev Bağır İbrahim oğlu – polkovnik
Məhərrəmov Aqşin Ramiz oğlu – polkovnik
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Məmmədov Araz Məmməd oğlu – general-mayor
Məmmədov Bəxşəli Musa oğlu – polkovnik
Omarov Barat Bayram oğlu – polkovnik
Ağayev Ziyad Balakərim oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Həsənov Ruslan İsmayıl oğlu – polkovnik-leytenant
Hüseynov Ayaz Əvəz oğlu – polkovnik-leytenant
Məmişov Emil Abbas oğlu – polkovnik-leytenant
Əhmədov Mirsadiq Hüseyn oğlu – mayor
Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – mayor
Qurbanov Babək Vahid oğlu – mayor
Xəlilli Fuad Soltanəli oğlu – kapitan
Xəlilov Cəmil Cəlil oğlu – kapitan
Hacıyev Pərvin Aleksandr oğlu – baş leytenant
“İgidliyə görə” medalı ilə
Tağı-zadə Fərhad Sabir oğlu – general-leytenant
Babayev Aqil İnşallah oğlu – polkovnik
Qəhrəmanov Fəxrəddin Sarı oğlu – polkovnik
Məmmədov Faiq Həmzəağa oğlu – polkovnik
Məmmədov Aqil Qürbəddin oğlu – polkovnik-leytenant
Zeynalov Eldəniz Hadı oğlu – polkovnik-leytenant
Ələkbərov Babək Mürsəl oğlu – kapitan
Sultanov Vüsal Eynulla oğlu – kapitan
Hacıyev Teymur Ədalət oğlu – leytenant
Niftullayev Vasid Sadiq oğlu – baş gizir
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Abdullayev Şaiq Xəlil oğlu – polkovnik
Abuzərli Natiq Zahid oğlu – polkovnik
Cəlilov Tahir Mirzə oğlu – polkovnik
Abdullayev Rauf Teymur oğlu – polkovnik-leytenant
Alıyev Əmiraslan Məmməd oğlu – polkovnik-leytenant
Babayev Famil Qafar oğlu – polkovnik-leytenant
Ələkbərov Çingiz Ədil oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Anar Surxay oğlu – polkovnik-leytenant
Qasımov Zaur Bəkir oğlu – polkovnik-leytenant
Yusif-zadə Kənan Rəfael oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı
Əsədzadə Əsəd Oktay oğlu – mayor
Gülməmmədov Asif Qiyas oğlu – mayor
Məmmədov Cavid Xalid oğlu – mayor
Məmmədov Üzeyir Sahib oğlu – mayor
Nəbiyev Ceyhun Həsən oğlu – mayor
Piriyeva Aliyə Əli qızı – mayor
Dadaşov Namiq Neymət oğlu – kapitan
Həsənov Rövşən Qabil oğlu – baş leytenant
Səfərov Zaur Sərraf oğlu – baş leytenant
Tağıyev Elnur Aydın oğlu – baş leytenant
Umudov Xəyyam Ehsan oğlu – baş leytenant
Abbaslı Murad Vidadi oğlu – leytenant
Abbasov Aslan Əbil oğlu – leytenant
Əliyev Ələkbər Rauf oğlu –leytenant
Tahirov İsmayıl Əlizadə oğlu – leytenant
Zamanov Vüqar Allahverdi oğlu – baş çavuş
“Tərəqqi” medalı ilə
Quliyev Elçin Sahib oğlu.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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