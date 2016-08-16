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    DSX-nın hərbi qulluqçuları və işçiləri təltif edilib - SİYAHI

    Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb

    Bakı. 16 avqust. REPORT.AZ/ Preziden İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. 

    "Report"un məlumatına görə, sənədə əsasən, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən əldə etdikləri yüksək nailiy­yətlərə görə və Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının peşə bayramı günü mü­na­sibətilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağı­dakı hərbi qulluqçuları və işçiləri təltif ediliblər:

    “Vətənə xidmətə görə” 1-ci dərəcəli ordeni ilə

    Tağıyev Rəsul Afiq oğlu - polkovnik

    “Vətənə xidmətə görə” 2-ci dərəcəli ordeni ilə

    Şirin-zadə Firuz Böyükağa oğlu – general-mayor

    “Vətənə xidmətə görə” 3-cü dərəcəli ordeni ilə

    Bağırov Ramin Sabir oğlu – polkovnik

    Qocayev Bağır İbrahim oğlu – polkovnik

    Məhərrəmov Aqşin Ramiz oğlu – polkovnik

    “Vətən uğrunda” medalı ilə

    Məmmədov Araz Məmməd oğlu – general-mayor

    Məmmədov Bəxşəli Musa oğlu – polkovnik

    Omarov Barat Bayram oğlu – polkovnik

    Ağayev Ziyad Balakərim oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

    Həsənov Ruslan İsmayıl oğlu – polkovnik-leytenant

    Hüseynov Ayaz Əvəz oğlu – polkovnik-leytenant

    Məmişov Emil Abbas oğlu – polkovnik-leytenant

    Əhmədov Mirsadiq Hüseyn oğlu – mayor

    Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – mayor

    Qurbanov Babək Vahid oğlu – mayor

    Xəlilli Fuad Soltanəli oğlu – kapitan

    Xəlilov Cəmil Cəlil oğlu – kapitan

    Hacıyev Pərvin Aleksandr oğlu – baş leytenant

    “İgidliyə görə” medalı ilə

    Tağı-zadə Fərhad Sabir oğlu – general-leytenant

    Babayev Aqil İnşallah oğlu – polkovnik

    Qəhrəmanov Fəxrəddin Sarı oğlu – polkovnik

    Məmmədov Faiq Həmzəağa oğlu – polkovnik

    Məmmədov Aqil Qürbəddin oğlu – polkovnik-leytenant

    Zeynalov Eldəniz Hadı oğlu – polkovnik-leytenant

    Ələkbərov Babək Mürsəl oğlu – kapitan

    Sultanov Vüsal Eynulla oğlu – kapitan

    Hacıyev Teymur Ədalət oğlu – leytenant

    Niftullayev Vasid Sadiq oğlu – baş gizir

    “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

    Abdullayev Şaiq Xəlil oğlu – polkovnik

    Abuzərli Natiq Zahid oğlu – polkovnik

    Cəlilov Tahir Mirzə oğlu – polkovnik

    Abdullayev Rauf Teymur oğlu – polkovnik-leytenant

    Alıyev Əmiraslan Məmməd oğlu – polkovnik-leytenant

    Babayev Famil Qafar oğlu – polkovnik-leytenant

    Ələkbərov Çingiz Ədil oğlu – polkovnik-leytenant

    Əliyev Anar Surxay oğlu – polkovnik-leytenant

    Qasımov Zaur Bəkir oğlu – polkovnik-leytenant

    Yusif-zadə Kənan Rəfael oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı

    Əsədzadə Əsəd Oktay oğlu – mayor

    Gülməmmədov Asif Qiyas oğlu – mayor

    Məmmədov Cavid Xalid oğlu – mayor

    Məmmədov Üzeyir Sahib oğlu – mayor

    Nəbiyev Ceyhun Həsən oğlu – mayor

    Piriyeva Aliyə Əli qızı – mayor

    Dadaşov Namiq Neymət oğlu – kapitan

    Həsənov Rövşən Qabil oğlu – baş leytenant

    Səfərov Zaur Sərraf oğlu – baş leytenant

    Tağıyev Elnur Aydın oğlu – baş leytenant

    Umudov Xəyyam Ehsan oğlu – baş leytenant

    Abbaslı Murad Vidadi oğlu – leytenant

    Abbasov Aslan Əbil oğlu – leytenant

    Əliyev Ələkbər Rauf oğlu –leytenant

    Tahirov İsmayıl Əlizadə oğlu – leytenant

    Zamanov Vüqar Allahverdi oğlu – baş çavuş

    “Tərəqqi” medalı ilə

    Quliyev Elçin Sahib oğlu.

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