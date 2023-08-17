Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib - SİYAHI

Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə
Şirinzadə Firuz Böyükağa oğlu – general-leytenant
Mustafayev İlkin Aydın oğlu – polkovnik-leytenant
Səfərov Elvin Sərraf oğlu – polkovnik-leytenant
Quliyev Anar Sədi oğlu – kapitan
2-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə
Yunisli Ziya Rauf oğlu – kapitan
3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə
Hüseynov Naseh İbrahim oğlu – polkovnik
Nağıyev Murad Tofiq oğlu – polkovnik
2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
İbrahimov Elçin Zaur oğlu – general-leytenant
Abuzərli Natiq Zahid oğlu – general-mayor
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Əliyev Rəsul Rasim oğlu – polkovnik
Nağıyev Məhəmməd Biladon oğlu – polkovnik
Rəhmanov Elşən Sabir oğlu – polkovnik
Abdullayev Anar Arif oğlu – polkovnik-leytenant
Səfiyev Mübariz Məhəmməd oğlu – mayor
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Dünyamalıyev Ağamirzə Bəhman oğlu – polkovnik
Həbibov Elnur Arif oğlu – polkovnik
Mirzəyev Mirzə Adil oğlu – polkovnik
Baxşıyev Ravil Sabir oğlu – polkovnik-leytenant
Umudov Xəyyam Ehsan oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Rzayev Emin Salam oğlu – kapitan
“İgidliyə görə” medalı ilə
Pirimov Ceyhun Ələkbər oğlu – tibb xidməti leytenantı
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Abbasov Aftandil Qabil oğlu – polkovnik-leytenant
Abdullayev Ruslan Mehman oğlu – polkovnik-leytenant
Əkbərov Yusif Mürsəl oğlu – polkovnik-leytenant
Əzimova Gülnar Bəhram qızı – polkovnik-leytenant
Quliyev Elməddin Çingiz oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədli Rəhman Bayram oğlu – polkovnik-leytenant
Nağıyev Yaşar Tofiq oğlu – polkovnik-leytenant
Sadiqov İsmayıl Rəfael oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Vəfadar Çingiz oğlu – mayor
Lazımzadə Azər Xudaverdi oğlu – mayor
Mirzəyev Elçin Cavanşir oğlu – mayor
Müslümov Elçin Qəşəm oğlu – mayor
Məmmədov Cavid Yusif oğlu – kapitan
Niftullayev Tural Calal oğlu – kapitan
Salahov Rəşad Maarif oğlu – kapitan
Səmədov Etibar İlqar oğlu – kapitan
Əliyev Əlizadə Eyyub oğlu – baş leytenant
Hüseynov Şamxal Əli oğlu – baş leytenant
Qarayev Toğrul Əhməd oğlu – baş leytenant
Quliyev Rəvan Əyar oğlu – baş leytenant
Nəcəfov Samir Əli oğlu – baş leytenant
Ramazanov Elvin Allahverdi oğlu – baş leytenant
Abdullayev Vüsal Fikrət oğlu – baş gizir
Cəlilova Dilşad Həsən qızı – baş gizir
Xanbutayeva Zabitə Firudin qızı – baş gizir
Mikayılova Şəlalə Elman qızı – baş gizir
İsaqzadə İlkin Yasin oğlu – gizir
Zeynalov Məqsəd Əsəd oğlu – kiçik gizir
Mənafov Emil Nazim oğlu – kiçik çavuş
Hüseynov Elnur Azər oğlu – əsgər
Hüseynov Ruslan Vidadi oğlu – əsgər
Novruzlu Nihad Elburus oğlu – əsgər.