Azərbaycan və Türkiyə SAT-SAS üzrə ikitərəfli xüsusi təlimlər keçirəcək
Hərbi
- 10 oktyabr, 2025
- 19:37
Azərbaycan-Türkiyə SAT-SAS (sualtı hücum,sualtı müdafiə) ikitərəfli xüsusi təlimləri keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Zeki Aktürk bu gün keçirilən həftəlik brifinqdə deyib.
Qeyd olunub ki, təlimlər oktyabrın 13-17-də baş tutacaq.
