Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə “EFES-2022” təlimində iştirak edir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirli tviter hesabında paylaşım edib.

Qeyd olunub ki, təlimlərə Azərbaycan hərbçilərindən başqa Şimali Makedoniya və digər ölkələrdən olan hərbçilər də cəlb olunub.