ABŞ-ın Avropa Komandanlığı: Azərbaycan Ordusunun regional sabitliyə verdiyi töhfəni alqışlayırıq

“Azərbaycan Ordusunun regional sabitliyə verdiyi töhfəni alqışlayırıq”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Avropa Komandanlığının “X” hesabında Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşılan məlumatda deyilir.

“Silahlı Qüvvələr gününüz mübarək, Azərbaycan! Biz sizin Ordunun regional sabitliyə verdiyi töhfəni və güclü tərəfdaşlığımızı alqışlayırıq” - təbrik paylaşımında vurğulanıb.