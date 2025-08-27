Haqqımızda

Hadisə
27 avqust 2025 11:57
Yanğın təhlükəli mağazanın fəaliyyəti dayandırılıb

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospektində işlənmiş soyuducuların təmiri və satışı mağazasında nöqsanlar aşkarlanıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Belə ki, sözügedən obyektdə mövcud vəziyyətə görə, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində hər an yanğın baş verə bilər.

Bildirilib ki, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları toplanaraq mağazanın fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.

