İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Tovuzda avtomobil ağaca çırpılıb, qadın sürücü xəsarət alıb

    Hadisə
    • 07 sentyabr, 2025
    • 11:15
    Tovuzda avtomobil ağaca çırpılıb, qadın sürücü xəsarət alıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Tovuz rayonunun Qovlar şəhəri ərazisində yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşın avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Tovuz rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri cəlb edilib.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, "Nissan Note" markalı minik avtomobilinin yoldan çıxaraq ağaca çırpılması nəticəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib və sürücü deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

    Xilasedicilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü, 1994-cü il təvəllüdlü İbrahimova Əfsanə Məhəmməd qızını xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

    Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.

    Tovuzda avtomobil ağaca çırpılıb, qadın sürücü xəsarət alıb

    Video
    В Товузе спасатели извлекли женщину-водителя из деформированного после ДТП автомобиля

    Son xəbərlər

    11:54

    NYT: Rusiya, Çin, Şimali Koreya NATO-nun hərbi sənayesini təhdid edir

    Digər ölkələr
    11:46

    İranın xarici işlər naziri Vyanada AEBA ilə keçirilən danışıqlardan məmnundur

    Region
    11:17

    Nəriman Axundzadə Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    11:15
    Video

    Tovuzda avtomobil ağaca çırpılıb, qadın sürücü xəsarət alıb

    Hadisə
    11:14

    Ukrayna XİN rəhbəri Rusiyanın hücumundan sonra dünya dövlətlərinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    11:06

    Portuqaliyalı futbolçu yayda ərəblərin üç təklfini rədd edib

    Futbol
    10:55

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: Rusiya Avropaya hücum edə bilər

    Digər ölkələr
    10:47

    Ölkənin bəzi rayonlarında leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:41

    NTV: Türkiyə və Ermənistan rəsmiləri gələn həftə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti