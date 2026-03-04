Sumqayıtda 64 yaşlı kişi güllələnib
Hadisə
- 04 mart, 2026
- 17:25
Sumqayıt şəhərində 64 yaşlı kişi güllələnib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə 12-ci mikrorayonda qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, 1962-ci il təvəllüdlü Qılman Nəcəfzadə tanımadığı şəxs və ya şəxslər tərəfindən odlu silahla öldürülüb.
Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.
