    Sumqayıtda 64 yaşlı kişi güllələnib

    Hadisə
    • 04 mart, 2026
    • 17:25
    Sumqayıt şəhərində 64 yaşlı kişi güllələnib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə 12-ci mikrorayonda qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, 1962-ci il təvəllüdlü Qılman Nəcəfzadə tanımadığı şəxs və ya şəxslər tərəfindən odlu silahla öldürülüb.

    Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt güllələnmə odlu silah
    В Сумгайыте застрелен 64-летний мужчина

