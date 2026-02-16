İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Hadisə
    • 16 fevral, 2026
    • 11:37
    Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Bakının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən "MediHall Hospital"da fevralın 10-da əməliyyat olunmuş 1983-cü il təvəllüdlü Nigar İsmayılovanın 3 gün sonra həmin klinikada ölməsi faktı ilə bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hadisənin səbəbi tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılaraq nəticəsi barədə müvafiq qərarın qəbul olunması təmin ediləcək.

    Baş Prokurorluq araşdırma

    Son xəbərlər

    11:44

    Səfir: Bakı və Əbu-Dabi hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    11:37

    Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Hadisə
    11:36

    Xocalı şəhəri, Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə daha 60 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:35

    BƏƏ naziri: Azərbaycanla münasibətlər ümumi inkişaf baxışına əsaslanır

    Xarici siyasət
    11:34

    Ukraynanın sabiq energetika nazirinə "Midas" işi üzrə şübhəli bilinir

    Digər ölkələr
    11:28

    Yusif Abdullayev: "BƏƏ ilə geniş biznes əlaqələri üçün böyük potensial var"

    Biznes
    11:24

    Azərbaycanlı tələbələrə ispan müəllimlər dərs keçəcək

    Biznes
    11:24

    "Milan" "Barselona"nın müdafiəçisi ilə maraqlanır

    Futbol
    11:18

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti