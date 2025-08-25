Qəbələdə avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Qəbələdə baş verən avtoqəzada xəsarət alanların kimliyi məlum olub.
"Report"un Şimal-qərb bürosu xəbər verir ki, qəza nətiicəsində xəsarət alanlar "VAZ-2106" avtomobilində olan sərnişinlər - 1970-ci il təvəllüdlü Səfərəliyev Sübhi Yunus oğlu, 1987-ci il təvıllüdlü Qocayev Mehdi Ərzuman oğlu və 2010-cu il təvəllüdlü Elgiz Abduləzizov, həmçinin "Hyundai"nin sürücüsü Aqil Bəhlulzadədir.
Yaralılar Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Qəbələ rayonunda avtomobil qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var.
"Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün günorta saatlarında Qəbələ şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, “VAZ-2106” və “Hyundai” markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində “VAZ”-ın sürücüsü, 51 yaşlı İlham Abdurazakov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Digər nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, 31 yaşlı Aqil Bəhlulzadə və “VAZ”da olan sərnişinlər isə xəsarət alıblar.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.