Malaziya pasportu ilə Azərbaycana gələn Şri-Lanka vətəndaşına hökm oxunub

Hadisə
25 avqust 2025 16:02
Küveytdən Malaziya pasportu ilə Azərbaycana gələn Şri-Lanka vətəndaşı Savuthararajan Kasvithanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb.

“Report”un məlumatına görə, Xəzər Rayon Məhkəməsində keçirilən prosesdə hökm oxunub.

Hökmə əsasən, Kasvithan 9 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Təqsirləndirilən şəxs cəzasını çəkdikdən sonra Azərbaycandan deportasiya ediləcək.

Qeyd edək ki, bu il may ayının 30-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Nəzarəti əməkdaşları Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Küveyt-Bakı reysi ilə Azərbaycana gələn Malayziya vətəndaşı Satyaselan Vijiyanın sənədlərinə baxış zamanı pasportun özgəsinə məxsus olması şübhə doğurduğundan sərhədçilər tərəfindən saxlanılıb.

Məlumata görə, araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin Şri-Lanka vətəndaşı – 1994-cü il təvəllüdlü Savuthararajan Kasvithan olduğu müəyyən edilib.

İngilis versiyası Sri Lankan man jailed in Azerbaijan for using false passport
Rus versiyası В Азербайджане осужден гражданин Шри-Ланки, въехавший по чужому паспорту

