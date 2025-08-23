Haqqımızda

Kürdə balıq və digər su bioloji resurslarının məhv olması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır

Kürdə balıq və digər su bioloji resurslarının məhv olması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır Kürdə balıq və digər su bioloji resurslarının məhv olması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır
Hadisə
23 avqust 2025 12:33
Kürdə balıq və digər su bioloji resurslarının məhv olması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır

Kür çayının Azərbaycana daxil olan hissəsində balıq və digər su bioloji resurslarının məhv olması faktı aşkar edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Xidmətim həyata keçirdiyi nəzarət tədbirləri zamanı aşkarlanan hallarla əlaqədar ilkin araşdırmalara başlanılıb. Sözügedən ərazidən su nümunələri götürülərək analizlərin aparılması üçün Mərkəzi Laboratoriyaya təqdim edilib.

Analizlərin nəticələri əldə olunduqdan sonra ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Куре выявлен факт массовой гибели рыб, ведется расследование

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Yasamalda 45 yaşlı qadın qətlə yetirilib
Yasamalda 45 yaşlı qadın qətlə yetirilib
23 avqust 2025 11:15
Xəzər rayonunda qanunsuz tikili sökülüb
FotoXəzər rayonunda qanunsuz tikili sökülüb
23 avqust 2025 10:32
Azərbaycan Mayank Sinqhi Hindistana ekstradisiya edib
Azərbaycan Mayank Sinqhi Hindistana ekstradisiya edib
23 avqust 2025 10:19
Füzulidə yanğın törədən şəxs saxlanılıb
Füzulidə yanğın törədən şəxs saxlanılıb
23 avqust 2025 09:17
Vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən qadın saxlanılıb
Vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən qadın saxlanılıb
23 avqust 2025 09:04
Astarada 47 yaşlı qadının qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB-2
Astarada 47 yaşlı qadının qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 20:13
İmişlidə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB
İmişlidə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 19:14
Lənkəranda qadının üzərinə beton pilitə aşıb
Lənkəranda qadının üzərinə beton pilitə aşıb
22 avqust 2025 16:36
Vətəndaşları İraqdakı ziyarətgahlara aparmaq adı ilə aldadan şəxs həbs olunub
Vətəndaşları İraqdakı ziyarətgahlara aparmaq adı ilə aldadan şəxs həbs olunub
22 avqust 2025 16:07
Bu ilin altı ayında baş verən texnogen hadisələr ötən illə müqayisədə 33 faiz artıb
Bu ilin altı ayında baş verən texnogen hadisələr ötən illə müqayisədə 33 faiz artıb
22 avqust 2025 15:31

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi