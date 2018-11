Kaliforniyada meşə yanğınları minə yaxın evi məhv edib, ölənlər var - VİDEO

Bakı. 9 noyabr. REPORT.AZ/ Amerikanın Kaliforniya ştatının Paradays şəhərində meşə yanğınları tüğyan edir. Alov 1000-nə yaxın evi məhv edib, bir neçə nəfər həyatını itirib.

“Report” xəbər verir ki, yerli yanğın xidmətinin rəisi Darren Ridin verdiyi məlumata görə, xilasedicilər arasında da zərərçəkənlər var.

"Reuters" yazır ki, yanğın noyabrın 8-də başlayıb və alov hazırda 3,300 hektara yaxın ərazini əhatə edib.

LATEST: The #CampFire burning in Northern California has consumed at least 20,000 acres, officials say, as more mandatory evacuations are ordered.



Evacuation orders are in effect for Paradise, Magalia, Concow, Butte Creek Canyon and Butte Valley. https://t.co/quP3KEFuEv pic.twitter.com/L42DCgWmxD