Gəncədə avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıb

Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var.
Hadisə
26 avqust 2025 18:05
Gəncədə avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıb

Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Gülüstan qəsəbəsində, şadlıq saraylarından birinin yaxınlığında qeydə alınıb.

"Mercedes" və "Chevrolet" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 1996-cı il təvəllüdlü Ayşən Həsənova, 1990-cı il təvəllüdlü Gülşən Hüseynova, 1989-cu il təvəllüdlü Zamin Həsənov, 1988-ci il təvəllüdlü Yeganə Əsgərova, 1981-ci il təvəllüdlü Oleq Titov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Zərərçəkənlər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

