Bu ilin yeddi ayı ərzində narkotiklərlə bağlı cinayət məsuliyyətinə  3184 nəfər cəlb edilib, 64-ü əcnəbidir

Bu ilin yeddi ayı ərzində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə 3184 nəfər cəlb edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının icmalında qeyd edilib.
Bildirilib ki, həmin şəxslərdən 3084 kişi, 100 qadın olub.
Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslərdən 64 nəfəri xarici ölkə vətəndaşından ümumilikdə 722 kq 267,845 qr müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə və 271,772 qr çətənə bitkisi götürülüb.